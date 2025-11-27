Montréal honore ses artistes avec les prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois

La Ville de Montréal, en partenariat avec l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC), a décerné les prestigieux prix Pierre-Ayot et Louis-Comtois à des artistes en arts visuels établis sur le territoire montréalais. Ces distinctions visent à reconnaître et à soutenir les talents émergents et établis qui enrichissent le paysage culturel de la métropole.

asinnajaq remporte le Prix Pierre-Ayot

Le Prix Pierre-Ayot, accompagné d’une bourse de 5000$, a été attribué à asinnajaq, une artiste dont la pratique artistique est profondément ancrée dans l’observation et l’écoute des expériences humaines. Sa démarche artistique, héritée de ses lignées familiales, se concentre sur la collaboration et la transmission de valeurs aux générations futures. asinnajaq se distingue par sa capacité à transformer des expériences personnelles en œuvres d’art qui résonnent avec un large public.

«L’oeuvre cradling river piece» de l’artiste asinnajaq.

Les finalistes pour ce prix incluaient Maggy Hamel-Metsos et My-Van Dam, deux artistes dont les pratiques audacieuses et sensibles ont également retenu l’attention. Hamel-Metsos explore la tension entre le singulier et le commun à travers divers médiums, tandis que My-Van Dam crée des environnements multidisciplinaires qui mettent en lumière les dynamiques entre force et vulnérabilité.

Le collectif Leisure reçoit le Prix Louis-Comtois

Le Prix Louis-Comtois, doté d’une bourse de 7 500 $, a été décerné au collectif Leisure, composé de Meredith Carruthers et Susannah Wesley. Fondé en 2004, ce duo artistique explore l’histoire culturelle féministe et le droit des enfants à la créativité à travers des expositions et des projets de recherche. Leur travail actuel sur un doctorat collaboratif à l’Université Concordia établit un nouveau précédent dans le domaine de l’art contemporain.

L’oeuvre «Chrysalis and Butterfly» du collectif artistique Leisure.

Les finalistes pour le Prix Louis-Comtois comprenaient Chun-Hua Catherine Dong et Malena Szlam, reconnues pour la richesse et la diversité de leurs pratiques artistiques. Dong utilise divers médiums pour explorer les politiques du genre et de l’identité, tandis que Szlam interroge les relations entre l’humanité et le monde naturel à travers le film analogique et l’installation.

En plus des bourses, la Ville de Montréal enrichira sa Collection municipale d’œuvres d’art en acquérant une œuvre de chaque lauréat. Les lauréats recevront également un cachet d’exposition de 2500$ pour organiser une exposition individuelle à Montréal.

