Rives et Dérives, un projet pour réinventer l’Est de Montréal

Culture Montréal, en collaboration avec la Société de développement Angus, a lancé un appel d’offres pour le projet Rives et Dérives. Ce projet vise à transformer l’Est de Montréal avec un parcours riverain continu de près de 60 km, intégrant des interventions artistiques et culturelles le long des berges et à l’intérieur des terres.

L’objectif est de réinventer cette partie de la ville en mettant en valeur ses paysages naturels et urbains, tout en favorisant une transition socio-écologique.

Le projet Rives et Dérives proposera des aménagements artistiques tout au long du trajet. Il vise à sensibiliser les citoyens à de nouvelles façons d’interagir avec leur environnement, à encourager la participation et à inciter à la découverte et à l’appropriation quotidienne du territoire. En transformant l’image souvent négative de l’Est de Montréal, le projet aspire à créer des espaces qui améliorent le cadre de vie des résidents et attirent de nouveaux visiteurs.

L’appel d’offres constitue le premier jalon de cette initiative. Les firmes et les équipes multidisciplinaires sont invitées à proposer des études d’analyse du territoire et à identifier les sites potentiels pour ces interventions artistiques.

Les firmes intéressées par ce projet doivent soumettre leur offre de services par courriel avant le 29 janvier 2026 à 11 h. La firme ou l’équipe retenue sera chargée de caractériser le territoire à l’aide de cartes interactives, d’inventorier les sites potentiels d’intervention et d’identifier des parcours possibles.

