Semaine de relâche: un podcast de jeux de char pour les «road-trips»

Road trip! À l’approche des vacances de la relâche, une période souvent synonyme de longs trajets en voiture et d’embouteillages, le balado Jeux de char, produit par KO Studios, propose une solution pour transformer ces moments en expériences de divertissement familial.

Ce balado est animé par l’humoriste et animateur Martin Vachon. Il est spécialement conçu pour les moments sur la route avec plusieurs générations entassées dans une même voiture. Les épisodes, d’une durée de 25 à 35 minutes, sont remplis de quiz, de défis musicaux, de débats ludiques, de virelangues et de faits inusités.

Même le conducteur peut participer vocalement sans quitter la route des yeux.

L’objectif est de transformer la voiture en un espace de jeu collectif, évitant ainsi l’usage des écrans.

Des épisodes spéciaux pour la relâche

Dans le cadre de sa campagne pour la relâche, Jeux de char met en avant ses épisodes Spécial Famille, en plus des éditions déjà disponibles en ligne, incluant un Spécial Disney.

En transformant les trajets en voiture en moments de complicité et de jeu, le balado offre une alternative aux moments d’attente souvent ponctués d’écrans individuels.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.