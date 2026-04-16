La Collection Wings et le Quartier chinois mis en valeur au MEM

Le MEM – Centre des mémoires montréalaises a officiellement acquis la Collection Wings, une collection patrimoniale liée à l’histoire du Quartier chinois de Montréal.

La Collection Wings rassemble plus de 5000 objets et plusieurs milliers de documents qui témoignent de plus de 125 ans de vie commerciale, familiale et communautaire dans le Quartier chinois de Montréal. Elle documente notamment l’héritage de l’entreprise Nouilles Wing Ltée, fondée en 1897, ainsi que la vie quotidienne de la famille Lee et de la communauté chinoise montréalaise.

Parmi les objets, on trouve des outils et équipements liés à la fabrication alimentaire, des archives commerciales, ainsi que de nombreuses photographies et documents personnels. La collection inclut également les effets personnels de l’athlète sino-canadien William Woo, une figure marquante du sport universitaire dans les années 1930 et 1940.

Un engagement pour la sauvegarde du patrimoine

La Ville de Montréal s’est engagée à assurer la protection et la pérennité de la Collection Wings. Bien que certains bâtiments associés à cette histoire aient été classés comme biens culturels en 2023, leurs intérieurs et les objets conservés n’étaient pas protégés.

Jean-Philippe Riopel, résident du quartier, a été mandaté par la famille Lee pour entreprendre le sauvetage des biens. Avec la muséologue Francine Clément et l’animateur en histoire et patrimoine Bernard Vallée, il a fondé l’OBNL Objets de mémoire en 2022, qui a documenté la collection avec l’aide de bénévoles et d’étudiants.

Financement municipal

La Ville de Montréal a financé le réaménagement de la réserve du MEM pour accueillir cette importante collection.

«Avec l’acquisition de la Collection Wings, on pose un geste concret pour protéger et transmettre la mémoire de la communauté chinoise. Née d’un mouvement citoyen remarquable, cette collection unique du Quartier chinois va rester accessible, dans son quartier et confiée à une institution qui saura la faire vivre pour les générations futures», affirme Andréanne Moreau, responsable de la culture, du patrimoine, du design et de la langue française au comité exécutif.

Le Collège Montmorency et la Bibliothèque et Archives nationales du Québec ont également participé au projet.

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