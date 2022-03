Un cours sur Kanye West à l’Université Concordia

Depuis plus de 15 ans, Kanye West fait les manchettes. Il a récemment été le sujet d’un fascinant documentaire diffusé sur Netflix. Il s’apprête maintenant à devenir l’objet d’étude d’un cours à l’Université Concordia.

En plus d’être une des personnalités publiques les plus controversées des dernières années, Kanye West est également considéré par plusieurs comme l’un des plus grands génies créatifs et l’un des artistes les plus influents de sa génération.

Le bon professeur

C’est le professeur Yassin Alsalman, également rappeur connu sous le nom de Narcy, qui donnera le cours devant un auditorium rempli de 200 élèves.

Professeur à Concordia depuis 2013, Narcy semble être la personne toute qualifiée pour offrir ce cours unique, lui qui a déjà notamment donné des cours sur A Tribe Called Quest, Lauryn Hill et Black Star.

Ce sera un trimestre bien chargé pour ses élèves.

«Ce cours ne concerne pas seulement Kanye. Il s’agit de communauté, de créativité, de responsabilité, de renommée, de santé mentale, de rêves et de cauchemars – et plus important encore, de réalisation de soi», écrit le professeur dans une publication Instagram.

Chaque album du renommé rappeur sera l’occasion d’aborder différentes thématiques.

Le cours «Kanye vs. Ye: Genius by Design» sera offert à l’automne 2022 à l’Université Concordia.