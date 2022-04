La floraison de Modlee

Modlee est une chanteuse R&B. Compagne depuis bientôt 19 ans de Vlooper, le beatmaker d’Alaclair Ensemble, elle a beaucoup travaillé avec le groupe. Après avoir côtoyé longtemps ces populaires rappeurs qu’elle considère comme sa famille, c’est maintenant à son tour de briller. Modlee sort aujourd’hui son premier album officiel, Soul Urge.

Cet album est un projet d’équipe fusionnel fait avec son conjoint. Si ce dernier était le véritable maître d’enregistrement de leurs projets musicaux antérieurs, pour Soul Urge, Modlee a assumé beaucoup de responsabilités pour créer de façon plus autonome un rendu à son image.

La pandémie a été un wake-up call pour elle, l’amenant à réaliser ce qu’elle avait trop longtemps mis de côté.

«Avec cet album, je veux m’exprimer, partager mes pensées, libérer un côté de moi. Je veux emmener les gens dans mon univers», raconte-t-elle.

Une observatrice patiente

En fréquentant Alaclair Ensemble toutes ces années, Modlee était bien placée pour observer l’industrie musicale. Elle ne voulait pas prendre sa place tout de suite. Elle se considère comme une late bloomer, mais n’en a aucun regret.

«Si je prends le devant de la scène aujourd’hui, c’est que je suis prête à le faire. J’ai quelque chose à partager: ma passion pour la musique. C’est en quelque sorte ma floraison.»

R&B d’ici

Modlee propose donc un album R&B à sa couleur, qui intègre plusieurs autres genres tels le soul, le néo-soul, l’urbain, l’électro et le jazz.

Elle est la première artiste R&B à signer sur la maison de disques hip-hop 7ième Ciel.

«C’est un honneur de pouvoir représenter ce style qui est au cœur de ma création depuis si longtemps. C’est une culture qui fait partie de moi, que je respecte et à laquelle j’ai toujours donné beaucoup d’amour.»

Girl power!

Et ce n’est pas la seule première que Modlee réalise chez Disques 7ième Ciel. Elle est aussi la première femme à signer avec ce label de hip-hop qui ne représentait jusqu’à tout récemment que des artistes masculins.

«De prime abord, ma priorité est de préserver mon authenticité et la qualité de mon travail. Être la première femme, c’est un bonus, une fleur», commente-t-elle.

Une base à sa propulsion

Sa relation avec la maison de disques ne date d’ailleurs pas d’hier, Alaclair Ensemble collaborant avec 7ième Ciel depuis plusieurs années. Elle s’y sentait déjà chez elle.

La chanteuse se dit très contente de pouvoir collaborer avec cette équipe qu’elle trouve motivée et qui lui donne un boost, en lui ouvrant des portes pour diffuser sa musique plus largement et rapidement, elle qui était habituée au statut d’indépendante.

À partir de maintenant, elle se laisse porter avec confiance, sans attentes particulières.

«Maintenant que l’album est prêt, j’ai l’impression que ma job est faite. Pour le reste, je prends tout au fur et à mesure», conclut-elle.

Soul Urge – entièrement en anglais – est disponible sur les plateformes d’écoute.

Modlee sera en spectacle au Festival international de jazz de Montréal le 6 juillet prochain.