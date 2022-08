Coco Belliveau: pour l’humour du rap

L’humoriste Coco Belliveau exprime dans le rap des sentiments qui n’ont jamais pu sortir sous forme de stand-up. Avec son premier EP, Succès Souvenirs ‘91, elle nous fait bouger, le sourire aux lèvres.

Ceux et celles qui ont déjà vu Coco Belliveau rapper, que ce soit à l’émission Le prochain stand-up, en rap battle ou en spectacle, étaient impatient.e.s d’avoir quelque chose à se mettre sous la dent.

Elle confirme sa polyvalence avec cet opus entièrement composé par le producteur Kèthe Magané, qui collabore également sur les projets de la rappeuse Calamine et du duo Petite Papa, formé de cette dernière et du MC Sam Faye.

Écrits à temps perdu, les textes de ses chansons sont le fruit de ce qu’elle soutire de son subconscient, dit l’Acadienne qui habite maintenant à Montréal. Légères, humoristiques et décomplexées, les cinq chansons de Succès Souvenirs ‘91 pourraient bien devenir la trame sonore de vos après-midis ensoleillés au parc.

Comme on veut davantage de femmes dans le rap québécois, on veut déjà plus de chansons de Coco Belliveau!

Succès Souvenirs ‘91 est disponible à partir de ce vendredi 29 juillet sur toutes les plateformes.