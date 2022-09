Le «Contentement» de Julie Aubé

Julie Aubé, guitariste et chanteuse du groupe Les Hay Babies, a fait paraître son deuxième album solo, «Contentement».

Après Joie de vivre, son fort joli premier album paru en 2017, Julie Aubé – chanteuse et guitariste des Hay Babies – nous procure de nouveau du bonheur avec son deuxième opus solo. Contentement est enraciné dans un country-rock réconfortant et entraînant, aux relents de blues.

Comme en fait foi le livret du disque, la Néo-Brunswickoise aux tenues rétro flamboyantes puise abondamment dans les sonorités des années 60 et 70, ses guitares soyeuses et lumineuses rappelant George Harrison ou The Band. L’artiste a d’ailleurs enregistré son album de façon analogue dans son village natal de Memramcook, d’où le grain si chaleureux de ses chansons, qui nous transportent dans les vallées de son coin de pays.

Vidéoclip de la chanson Le temps des mûres, tirée de Contentement de Julie Aubé

Guère étonnant d’apprendre qu’elle a composé Contentement en contemplant le panorama champêtre de sa fenêtre durant le confinement pandémique. Une vue lui inspirant une allégresse profonde et de la gratitude, qu’elle nous transmet par sa superbe voix.

À l’écoute des fringantes mélodies de Julie Aubé, parmi lesquelles se glissent des pièces plus acoustiques, comme la délicate Deuxième main, nous prend aussi l’envie de «remplir notre panier de contentement» et de «laisser les bons temps rouler» au rythme de son sémillant rock.

Contentement, sous l’étiquette Simone Records, est offert sur toutes les plateformes.

Contentement, de Julie Aubé. Image : Simone Records