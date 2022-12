Philippe Labarre gagne le Prix de poésie Radio-Canada 2022

Le professeur de littérature au Collège Ahuntsic Philippe Labarre a remporté le Prix de poésie Radio-Canada pour son texte Scènes de la vie poreuse.

S’il avait participé plus d’une fois aux Prix de la création Radio-Canada par le passé, il s’agit de sa première victoire. Le jury, formé cette année de Rose Després, Marie-Andrée Gill et Hector Ruiz, a dit de son texte poétique qu’il « encadre efficacement de petites scènes du quotidien par une série de brèves photos agencées dans une poésie fluide, imagée et réaliste qui laisse entrevoir, justement, la porosité des pensées, du passage du temps [le braille de nos rides], intercalés entre le présent et le passé ».

« J’ai […] l’impression que j’ai le droit de croire que je suis poète (mon syndrome de l’imposteur est assez terrible), que je pourrais m’adresser modestement mais sans gêne même à celles et ceux que j’admire le plus dans le milieu, comme si j’étais un nouveau venu dans une famille où il y aurait maintenant une petite place pour moi », a confié le poète montréalais de 46 ans à Radio-Canada.

Outre ses participations aux Prix de la création, Philippe Labarre comptait déjà à son actif un recueil de poésie, La vie en apnée, publié aux Éditions de l’Hexagone en 2017, ainsi que des nouvelles littéraires pour Revue H et la revue XYZ. Il a récemment terminé l’écriture de son deuxième recueil de poésie,Théories des jeux, et espère que celui-ci se retrouvera bientôt en librairie. L’écrivain planche également sur un recueil de nouvelles.

Écrire dans les Rocheuses

À titre de lauréat, Philippe Labarre recevra une bourse de 6000 $, offerte par le Conseil des arts du Canada, en plus de s’être vu offrir une résidence d’écriture de deux semaines au Centre des arts de Banff, en Alberta, l’occasion pour lui de découvrir les Rocheuses.

Les quatre finalistes du Prix de poésie se partageront 4000 $, offerts par le Conseil des arts du Canada.

Les quatre finalistes du Prix de poésie 2022

Marie-Ève Bouchard pour Quand j’ai l’goût j’ai pas l’temps



Jonas Fortier pour Safa



Alizée Goulet pour Sac d’os



Marie St-Hilaire-Tremblay pour Puis vous verrez enfin ma louve