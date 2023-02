Des marionnettes du monde entier réunies à Montréal

Le Festival de Casteliers fait son 18e retour à Montréal, du 1er au 5 mars, et réunira des marionnettistes d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord.

«La marionnette est un art millénaire que l’on retrouve dans presque toutes les cultures», explique à Métro Louise Lapointe, directrice artistique et fondatrice du Festival, qui existe depuis 2005.

Celle qui fut technicienne de scène et accessoiriste au Conservatoire d’art dramatique de Montréal a souhaité créer un événement annuel fait de rencontres et d’échanges entre des marionnettistes venus d’ici et d’ailleurs.

Des artistes du Québec, du Canada, de la France, de la Belgique, de la République tchèque ou même de Taïwan mettront en avant leurs créations lors de ce festival riche en couleurs.

La potion de réincarnation , Compagnie de marionnettes Jin Kwei Lo (Taïwan) Photo: Gracieuseté, Festival de Casteliers

Marionnettes à gaine, à tiges, à tringle ou encore objets, ombres, mannequins, masques ou formes robotisées seront animés par des marionnettistes, des musiciens, des acteurs ou encore des danseurs.

L’événement se veut comme une mise en portrait de la marionnette contemporaine. «Dans un monde de l’image, la marionnette contemporaine modernise les techniques anciennes par de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux, indique Mme Lapointe. La marionnette est un art qui ne cesse de se renouveler.»

Pour les petits, comme pour les grands

Non, les spectacles de marionnettes ne sont pas toujours conçus pour les enfants. Comme au cinéma ou au théâtre, certains thèmes abordés lors des spectacles peuvent être réservés aux adultes.

Seuils, un spectacle de marionnettes présenté lors du Festival, n’est réservé qu’aux personnes de 13 ans et plus. D’une durée de 60 minutes, il explore les moments charnières, les passages et les déséquilibres intimes et collectifs entre les corps et les vécus.

Seuils, Théâtre Incliné Photo: Gracieuseté, Festival de Casteliers

Au programme, dix spectacles se produiront lors du Festival et seront accessibles à toutes les tranches d’âge.

La marionnette est un moyen d’expression qui peut rejoindre toutes les générations. Louise Lapointe, directrice artistique du Festival de Casteliers

Cette rencontre entre les générations s’effectue aussi du côté des artistes, entre ceux qui ont une pratique de la marionnette établie et les jeunes de la relève.

«Il y a un réel engouement pour la pratique. Beaucoup de jeunes s’intéressent à la marionnette et collaborent au festival. C’est un milieu en pleine expansion», assure Louise Lapointe.

Quatre spectacles affichent déjà complet, mais la Directrice du Festival encourage les personnes intéressées à tenter leur chance devant les portes du Festival, car plusieurs billets réservés se libèrent souvent à la dernière minute.

La billetterie est disponible ici.