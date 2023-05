De Plume à Roxane Bruneau, le Gala SOCAN célèbre les créateur.trice.s

Dimanche soir a eu lieu la 33e édition du Gala SOCAN à La Tohu, dans Saint-Michel, qui, après deux éditions en ligne et une pause d’un an, a pu célébrer les réalisations des deux dernières années des créateur.trice.s et éditeur.trice.s de musique, des légendes aux artistes en émergence.

Le parterre regroupait une constellation d’auteur.trice.s, de compositeur.trice.s de chansons et de musique de film et de télé, d’éditeur.trice.s ainsi que d’autres acteur.trice.s majeur.e.s de la scène musicale québécoise.

Fidèle à son habitude, la pétulante drag-queen Barbada a allié humour et glamour à la barre de l’animation des festivités, dans le cadre desquelles plus d’une centaine de trophées ont été décernés dans 28 catégories.

Nous nous abstiendrons de tous les indiquer, mais voici quelques sacres triés sur le volet.

La pétulante drag-queen Barbada était aux commandes de l’animation. Photo fournie par la SOCAN

Icônes honorées

Quatre légendes de la musique ont été honorées pour leur parcours hier soir.



Jean-Pierre Ferland a reçu le Prix Empreinte culturelle, dont la classique Un peu plus haut, un peu plus loin a été interprétée par Jeanick Fournier, vainqueuse originaire de Saguenay de Canada’s Got Talent en 2022.



Le Prix Hommage de la SOCAN, soulignant l’ensemble d’une carrière, a été décerné à Ginette Reno. Ines Talbi, Marie-Denise Pelletier et Lunou Zucchini ont rendu hommage sur scène à la grande dame, qui a sorti ce printemps un nouvel album, C’est tout moi, couplé d’une autobiographie, Ginette.



L’iconoclaste Plume Latraverse s’est quant à lui vu remettre le Prix Excellence. Mara Tremblay, Catherine Durand (qui proposeront cette semaine un album sous un nouveau duo, Hauterive), Marie-Pierre Arthur ainsi que Martin Deschamps ont interprété plusieurs extraits de ses chansons emblématiques.



Finalement, Paul Piché a été intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens lors du gala. Ce sont Pierre Kwenders, Ingrid St-Pierre et Stéphanie St-Jean qui ont rendu hommage à l’auteur de l’album Sur le chemin des incendies, qui célèbre cette année ses 35 ans.

Catherine Durand, Marie-Pierre Arthur, Mara Tremblay et Martin Deschamps ont rendu hommage en chanson à Plume Latraverse. Photo fournie par la SOCAN

Nouveaux Classiques

Cette douce soirée printanière marquait le retour de la célébration des Classiques de la SOCAN, catégorie qui salue des chansons ayant franchi le cap des 25 000 exécutions à la radio au Québec sur une période d’au moins 20 ans. Voici les chansons ayant vu le jour dans les années 1990 et au début 2000 qui ont été sacrées Classiques hier.



Toune d’automne des Cowboys Fringants

Parce qu’on vient de loin de Corneille

La Désise de Daniel Boucher

Point de mire d’Ariane Moffatt

Balade à Toronto de Jean Leloup

Rêver mieux de Daniel Bélanger

Amalgame des Respectables

On jase de toi de Noir Silence

Duos de feu

De fructueux tandems ont reçu les prix Auteur-compositeur (interprète) et Auteur-compositeur (non-interprète) : il s’agit respectivement de Roxane Bruneau et Mathieu Brisset ainsi que du duo de hitmakers Banx & Ranx.



Le duo de producteurs Demy & Clipz, derrière notamment le succès planétaire La Corriente de Bad Bunny, a remporté le Prix International.



Le Prix Compositeur de musique à l’image, qui souligne la symbiose entre la vision d’un.e réalisateur.trice en télé ou au cinéma et la musique créée pour l’appuyer, a été décerné aux réputé.e.s Nathalie Bonin (Bridgerton, New Amsterdam) et Cristobal Tapia de Veer, qui signe notamment la musique de l’acclamée série de HBO The White Lotus.



La formation haute en couleur Qualité Motel a elle aussi célébré la musique à l’image en offrant un pot-pourri d’œuvres lauréates issues des diverses catégories.

C’est sûr que t’as entendu cette toune

En tout, 11 Prix Chansons populaires ont été décernés aux créateur.trice.s des chansons francophones les plus entendues en 2021 et 2022.



À ma manière et Si jamais on me cherche de Roxane Bruneau

Guérir nos mémoires de 2Frères

Copilote de FouKi et Jay Scøtt

Tokébakicitte de Jérôme 50

L’écho de Ludovick Bourgeois

T’es belle de Cœur de pirate

Où sera le monde? de Marc Dupré

Je suis comme toi et Elle n’entend plus battre son cœur de Vincent Vallières

Vous êtes ici de Patrice Michaud



Les prix de leurs pendants anglophones ont été remis à Flowers Need Rain, interprétée par Preston Pablo et Banx & Ranx,et Lost, interprétée par Jonathan Roy.

D’autres lauréat.e.s en rafale

Prix Hagood Hardy la musique globale : Pierre Kwenders

Prix Jan V. Matejcek en nouvelle musique classique : Linda Bouchard

Prix Musique country : Sara Dufour

Prix Musique électronique : Ouri

Prix Musique hip-hop : Souldia

Prix Musique virale : Patrick Watson pour sa chanson Je te laisserai des mots (plus de 4,8 milliards de visionnements de par le monde sur TikTok)

Prix Révélation, ex æquo : Rêve et Jay Scøtt

Prix Compositeur de musique à l’image – Révélation (décerné pour la première fois) : Anaïs Larocque

C’est quoi, la SOCAN?

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique défend la valeur de la musique et donc ses créateur.trice.s et éditeur.trice.s. Elle lutte pour que les artistes soient rémunéré.e.s équitablement pour leur travail.