Mykonova: un nouveau collectif d’artistes queers montréalaises 

Mykonova, un collectif composé de trois artistes queers montréalaises, lance aujourd’hui un mini-album double intitulé Aizysse / Miko.

Si les lecteurs et lectrices de Métro connaissent probablement déjà l’artiste transgenre Game Genie Sokolov et la drag queen Aizysse Baga, ce n’est peut-être pas le cas de Miko. Pourtant, l’autrice-compositrice-interprète s’est produite à maintes reprises dans différentes salles de spectacles de la métropole.

Cette dernière a également collaboré sur un précédent album de Game Genie Sokolov – Renaissance, paru en 2021 – pour la pièce Tomorrow, à laquelle elle prête sa magnifique voix.

Métro est allé à assister à leur dernière répétition prévue avant le concert-lancement au Cabaret Mado, le 12 juin prochain.

De duo à trio

Miko et Game Genie Sokolov se connaissent depuis 15 ans et c’est pendant la pandémie qu’elles se sont rapprochées.

« On s’est aperçues qu’on habitait proches, raconte Game Genie Sokolov. Alors, lorsqu’il fallait créer des bulles avec un nombre limité de personnes, ça s’est fait, et depuis, on est fiancées. »

Après Tomorrow, le couple a créé d’autres chansons. C’est ainsi qu’est né Mykonova.

La volonté initiale du collectif était de marquer une collaboration entre Game Genie Sokolov et Miko, mais cela a changé récemment avec l’arrivée d’Aizysse Baga.

Aizysse Baga est une artiste drag queen reconnue pour être la sexy stripper de la Drag à Montréal et aussi la fille de la célèbre Rita Baga.

Photo: Gracieuseté, Mykonova

Pas un, mais deux EP sont donc nés de cette collaboration. Le premier, nommé Aizysse, compte cinq pièces interprétées par Aizysse Baga, et le second, Miko, contient également cinq chansons, mais livrées par l’artiste du même nom. Game Genie Sokolov se charge pour sa part de composer et de mixer les différentes pistes.

« Les deux EP s’amalgament très bien ensemble, soutient Aizysse. Il y a quand même une esthétique commune qui s’approche au niveau du style musical et des textes. Ce sont comme deux univers parallèles », ajoute-t-il, précisant que Miko a été sa coach musicale.

« C’est un développement fusionnel », renchérit Miko.

Au-delà de la voix des chanteuses, certains aspects distinguent tout de même les deux mini-albums qui contiennent principalement des chansons en anglais, mais aussi une ou deux avec des paroles en français. Celui d’Aizysse a par exemple un ton un peu plus sombre, comme on peut l’entendre dans le single dévoilé en mai, Nightmare.

Dance floor, mais pas que

En simultané avec le lancement d’aujourd’hui, Mykonova fait paraître un deuxième clip, tourné au Cabaret Berlin, mais cette fois-ci tiré d’une pièce du EP Miko et intitulée Confusion On The Dance Floor.

Plus pop que Nightmare, Confusion On The Dance Floor souhaite évidemment qu’on se fasse aller le popotin – ce que provoque, avouons-le, la majorité des dix pistes de ce mini-album double.

Des genres comme le hip-hop, le house, la synth pop, l’electrodance et l’électronica ressortent de la proposition. Et si le trio s’inspire d’artistes tels que Kate Bush, Prince, Grace Jones, Tina Turner, Nine Inch Nails, Aphex Twin ou encore, Com Truise, il se dit à la recherche d’un son nouveau, voire futuriste, alliant des sonorités familières, mais détournées, réclamées, modifiées.

« C’est une musique où on parle entre autres de transhumanisme et où on cherche à être tournés vers l’avenir et le futur », affirme Miko.

« Notre vie queer »

Le collectif espère rejoindre la communauté queer, dont il est issu, pour commencer, mais pas seulement.

« Ce serait le fun d’avoir le support de la communauté en premier. Ensuite, on veut aller plus loin », confie Aizysse.

Ce lien avec la communauté risque de se faire naturellement, puisque les artistes abordent leur réalité et leur intimité dans leurs créations. Ainsi, en évoquant seulement leur titre, on a déjà une petite idée des thèmes abordés dans des pièces comme Queen of the Night et Metamorpheus.

« Indirectement, ça représente notre vie queer, parce que tu as quand même face à toi trois femmes très alternatives, chacune à notre manière », soutient Game Genie Sokolov.

Si c’est plus subtil dans certaines pièces, avec Top Modèle, Aizysse veut rejoindre particulièrement les gens qui cherchent du « drag music » de party pour des Fiertés.

Donc, en attendant le concert-lancement du 12 juin au Cabaret Mado (avec Sisi Superstar et Awwful en première partie) vous pouvez écouter dès aujourd’hui le mini-album double Aizysse / Miko du collectif Mykonova sur la majorité des plateformes d’écoute en ligne.

Pour le spectacle, les billets sont disponibles sur lepointedevente.com