Janelle Monáe au MTelus cet automne

L’autrice-compositrice-interprète américaine de musique soul et R’n’B Janelle Monáe sera au MTelus le 20 septembre prochain. Sa tournée nord-américaine vient tout juste d’être annoncée, quelques jours à peine avant la sortie de son nouvel album, The Age of Pleasure, prévue le 9 juin.

En plus de Montréal, l’artiste s’arrêtera à Vancouver le 31 août et à Toronto le 21 septembre, sans compter les différentes villes américaines prévues dans le cadre de sa tournée qui se déroulera du 30 août au 18 octobre.

Comprenant un total de 14 pièces, The Age of Pleasure sort cinq ans après le dernier album de Janelle Monáe, Dirty Computer.

Deux singles ont été dévoilés jusqu’à maintenant, les chansons Float et Lipstick Lover. Puisque dans le clip de cette dernière pièce, les plaisirs de la chair abondent, une version censurée a été rendue disponible ce mardi.

Les billets pour le The Age of Pleasure Tour au MTelus seront officiellement en vente le 7 juin à 10h sur Ticketmaster.