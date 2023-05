Les premiers Rendez-vous de la drag s’annoncent haut en paillettes

Photo: Philippe Daaboul et Jihef

Les drag-queens Rita Baga et Michel Dorion sont les co-porte-parole de la première édition des Rendez-vous de la drag, qui se déroulera les 28 et 29 octobre prochain au Palais des congrès de Montréal.

Mordu.e.s de culture drag, un nouvel événement coloré promet paillettes et émerveillement! La toute première édition des Rendez-vous de la drag se déroulera les 28 et 29 octobre prochain au Palais des congrès, dans le Vieux-Montréal. Elle constitue rien de moins que la première convention du genre à prédominance francophone au Canada.

La célèbre drag-queen Michel Dorion, qui avait annoncé la création de cette convention sous le signe de l’extravagance et de l’ouverture l’été passé alors que s’amorçaient les festivités de Fierté Montréal, en sera la porte-parole aux côtés de sa chum de drag Rita Baga. Cette dernière reprendra par ailleurs les rênes de l’animation de la franchise belge de la téléréalité RuPaul’s Drag Race pour sa deuxième saison.

« Inspiré.e.s par le succès des conventions de drags américaines, anglaises et australiennes, nous avons eu l’idée de créer un rendez-vous annuel qui permettrait aux artistes drags d’être en proximité de leur public et aux fans de pouvoir en apprendre davantage sur le milieu, et ce, dans un univers majoritairement francophone. Une première qui nous remplit déjà de fierté! », déclare Rita Baga par voie de communiqué.

« L’expérience public sera au cœur de l’événement », renchérit Michel Dorion.

Un aperçu de la programmation

Le grand public est convié à une immersion festive dans l’art de la drag sous toutes ses facettes, inspirée des populaires RuPaul’s DragCon de Los Angeles et de Londres, mais qui embrasse une approche locale ancrée dans le terreau très fertile qu’est la scène drag québécoise.

Spectacles en continu, ateliers créatifs ainsi que conférences sur l’art du maquillage, des costumes et des perruques ou sur une foule d’autres sujets attendent les visiteur.euse.s, tout comme des échanges uniques avec les drags les plus populaires de la francophonie.

La convention est en effet une occasion en or d’aller à la rencontre des vos queens et kings favori.te.s en ville, comme Barbada, Mona de Grenoble, Rock Bière, RV Métal et Sasha Baga.

Les vedettes de la scène drag locale côtoieront des artistes d’ailleurs, issu.e.s notamment des franchises française, belge et mexicaine de RuPaul’s Drag Race, dont Athena Sorgelikis, Drag Couenne, Kam Hugh, La Big Bertha, Lolita Banana et Soa de Muse. D’autres noms s’ajouteront à la liste.

La programmation complète de l’événement sera annoncée plus tard.

Pour se procurer un billet, c’est ici.