Le Chœur Baobab à la Place des Arts avec «Voies du Monde»

Le Chœur Baobab, reconnu pour ses interprétations de chants du monde et de gospel a cappella, se produira le 8 février prochain à la Cinquième Salle de la Place des Arts. Ce concert, intitulé Voies du Monde, promet une expérience musicale unique et immersive.

Depuis plus de 15 ans, le Chœur Baobab s’est distingué par sa capacité à transporter son public à travers un répertoire varié de chants du monde. Sous la direction de Claude-Marie Landré, le chœur continue de captiver les amateurs de musique avec ses performances a cappella. Le concert Voies du Monde s’inscrit dans cette tradition, offrant une soirée où les voix s’unissent pour célébrer la diversité culturelle.

Le concert aura lieu à la Cinquième Salle de la Place des Arts.

Cet article a été produit par l’intelligence artificielle et édité par un journaliste. Veuillez consulter notre Politique d’utilisation de l’intelligence artificielle à des fins journalistiques pour en savoir davantage sur nos pratiques concernant l’IA. Pour toute question, contactez Olivier Robichaud, rédacteur en chef, à l’adresse orobichaud@journalmetro.com.