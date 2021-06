Sur vos écrans… «Little Fish», «Corbo», «Le Disciple» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Little Fish, Corbo, Le Disciple et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

La conjuration – Sous l’emprise du diable (Conjuring – The Devil Made Me Do It, The)

(5)

Drame d’horreur américain réalisé par Michael Chaves

Mettant en vedette Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O’Connor.

C’est quoi ? En 1981 dans le Connecticut, les démonologues Ed et Lorraine Warren tentent de prouver qu’un jeune homme, accusé d’avoir poignardé son patron à vingt-deux reprises, a agi sous l’emprise d’une entité diabolique.

C’est comment ? Vera Farmiga et Patrick Wilson sont aussi investis dans ce troisième épisode de la série inspirée des dossiers des époux Warren, qu’ils l’étaient dans les deux premiers. En revanche le récit, bien que mis en scène de manière assez efficace, manque de rigueur, se faisant tantôt prenant et terrifiant, tantôt extravagant et involontairement comique.

En salle et en vidéo sur demande

Corbo

(3)

Drame historique canadien réalisé par Mathieu L. Denis

Mettant en vedette Anthony Therrien, Karelle Tremblay, Tony Nardi.

C’est quoi ? Montréal, 1966. Attiré par une jeune militante du Front de libération du Québec, Jean Corbo, benjamin d’une famille italo-canadienne aisée de Ville Mont-Royal, joint les rangs de ce groupe qui se prépare à poser ses premières bombes en vue de défendre des ouvriers en grève.

C’est comment ? Après LAURENTIE, allégorie psychotique post-référendaire coréalisée avec Simon Lavoie, Mathieu L. Denis remonte en solo à la source du rêve souverainiste avec ce film puissant, techniquement très mature, qui ramène l’Histoire à la hauteur intimiste de ceux et celles qui l’ont portée. Dans le rôle-titre, Anthony Therrien est épatant.

Dimanche 21h sur ARTV

Le Disciple (Disciple, The)

(3)

Drame musical indien réalisé par Chaitanya Tamhane

Mettant en vedette Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave.

C’est quoi ? Un professeur de chant classique indien déploie de grands efforts pour atteindre la perfection vocale et la pureté morale exigées par son maître, un chanteur vieillissant et malade dont il a la charge.

C’est comment ? Chaitanya Tamhane, le réalisateur de COURT, poursuit son exploration de la culture indienne avec cet hommage documenté à un art ancestral fascinant, presque tombé en désuétude. Le récit lucide, sur les pièges de la perfection et de l’abnégation, est mis en scène avec sobriété et défendu de manière nuancée par le chanteur classique Aditya Modak.

En salle et vidéo sur demande

Little Fish

(3)

Drame sentimental américain réalisé par Chad Hartigan

Mettant en vedette Olivia Cooke, Jack O’Connell, Soko.

C’est quoi ? À Seattle, une vétérinaire anglaise s’efforce de sauver son époux photographe, atteint d’une maladie neurologique d’origine virale affectant la mémoire, et qui continue de faire des millions de victimes, partout sur la planète.

C’est comment ? Filmé avant la pandémie de COVID-19, ce récit de science-fiction poignant, sur la force de l’amour et du souvenir, est étrangement en phase avec la réalité actuelle. Le traitement éthéré, le montage expressif et la musique prenante vont de pair avec les performances émouvantes d’Olivia Cooke et Jack O’Connell, qui partagent une belle chimie à l’écran.

En vidéo sur demande

Pinocchio

(4)

Comédie fantaisiste italienne réalisée par Matteo Garrone

Mettant en vedette Roberto Benigni, Federico Ielapi, Rocco Papaleo.

C’est quoi ? Sur le chemin devant le ramener vers son village, ainsi que vers le menuisier qui l’a sculpté et qui voit en lui le fils qu’il n’a jamais eu, un pantin animé et doté de la parole croise divers profiteurs, mais également une bonne fée, qui deviendra sa protectrice.

C’est comment ? Cette adaptation par Matteo Garrone (DOGMAN) du conte picaresque de Carlo Collodi est un assemblage original, mais pas toujours harmonieux, de styles et d’influences. Les effets visuels, qui semblent sortir de livres pour enfants rétro, sont magnifiques, à la fois sophistiqués et rudimentaires. Mais le scénario est un peu trop relâché.

En salle

Spirit – L’indomptable (Spirit Untamed)

(5)

Film d’animation américain réalisé par Elaine Bogan.

C’est quoi ? Élevée en ville par sa tante depuis le décès accidentel de sa mère, une fillette renoue avec son père, qui vit au Far West. Après avoir réussi à dompter un mustang sauvage, elle aide celui-ci à délivrer les siens, capturés et convoyés en train par des voleurs de chevaux.

C’est comment ? Moins la suite du long métrage de 2002 que le prolongement de la série diffusée sur Netflix, ce nouveau SPIRIT vaut surtout pour ses scènes d’action bien troussées. Aussi puéril qu’incohérent, le récit est ponctué de chansons mièvres sur le courage et l’amitié. Plus préoccupant encore, l’animation est en deçà des standards des studios Dreamworks.

En salle