Sur vos écrans…«Candyman», «Les Apparences», «Flag Day» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Candyman, Les Apparences, Flag Day et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Les 2 Alfred

(4)

Comédie française réalisée par Bruno Podalydès

Mettant en vedette Denis Podalydès, Bruno Podalydès, Sandrine Kiberlain.

C’est quoi ? Avec l’aide d’un ami qui gagne sa vie grâce à l’économie de partage, un chômeur quinquagénaire fait croire qu’il n’a pas d’enfant au directeur de la start-up qui l’a pris à l’essai, ainsi qu’à son exigeante collaboratrice.

C’est comment ? La petite musique de Bruno Podalydès (DIEU SEUL ME VOIT, COMME UN AVION) est perceptible dans cette satire légère des récents courants sociaux et technologiques, qui profite du jeu réjouissant du réalisateur, de son frère Denis et de la toujours épatante Sandrine Kiberlain. Seul bémol: un dénouement facile et consensuel.

En salle

Les Apparences (Gone Girl)

(3)

Drame policier américain réalisé par David Fincher

Mettant en vedette Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon.

C’est quoi ? Ébranlé par la disparition de son épouse le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, un homme clame son innocence auprès de la police et des membres de sa communauté, qui le soupçonnent de l’avoir assassinée.

C’est comment ? Thriller psychologique ou comédie noire? David Fincher (ZODIAC, THE SOCIAL NETWORK) amalgame ces deux régimes avec beaucoup de souplesse dans ce film lisse et sophistiqué, tiré du best-seller de Gillian Flynn. Vrai, le film manque un peu d’âme, ce qu’il compense en souffle (deux heures trente sans un seul temps mort) et en dextérité technique.

Samedi 23h40 sur Noovo

Candyman: Le spectre maléfique (Candyman)

(4)

Drame d’horreur canadien réalisé par Nia DaCosta

Mettant en vedette Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett.

C’est quoi ? Un artiste peintre, qui a emménagé avec son épouse dans un quartier embourgeoisé de Chicago, s’inspire de la légende urbaine d’un tueur surnaturel pour composer ses futurs tableaux.

C’est comment ? À la fois suite et reboot du classique de Bernard Rose, ce nouveau CANDYMAN s’enrichit de résonances sociopolitiques, typiques des productions de Jordan Peele (GET OUT, US). Plus efficace dans le drame que dans l’horreur, la réalisation demeure soignée et la prestation intense de Yahya Abdul-Mateen II vaut le détour.

En salle

Flag Day

(4)

Thriller américain réalisé par Sean Penn

Mettant en vedette Dylan Penn, Sean Penn, Josh Brolin.

C’est quoi ? Une jeune femme revit en pensée les hauts et les bas de sa relation tumultueuse avec son père, un criminel menteur et fantasque, au moment où celui-ci s’apprête à se faire arrêter par les forces de l’ordre, qui le traquent depuis des années.

C’est comment ? Partant des mémoires de Jennifer Vogel, Sean Penn propose un drame prévisible, mais touchant. Sa réalisation, fortement inspirée par le cinéma américain des années 1970, allie l’impressionnisme de Terrence Malick à l’intensité de John Cassavetes. Sa prestation, d’une grande force, est éclipsée par celle de sa fille Dylan, une véritable révélation.

En salle

Nos pires amis (Vacation Friends)

(6)

Comédie américaine réalisée par Clay Tarver

Mettant en vedette Lil Rel Howery, John Cena, Meredith Hagner.

C’est quoi ? En vacances au Mexique, un entrepreneur afro-américain et sa fiancée se lient d’amitié avec un couple de Blancs dépensiers, vulgaires et sans tabous. Sept mois plus tard, ces derniers se pointent sans invitation au mariage.

C’est comment ? Il n’y a pas grand-chose à sauver dans cette farce potache qui cherche vainement sa raison d’être dans une histoire d’amitié interraciale, prévisible et peu convaincante. Les gags sont racoleurs et la réalisation manque d’originalité. À tout le moins, les acteurs font preuve de dynamisme et de bonne humeur.

En vidéo sur demande

Shang-Chi et la légende des dix anneaux (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

(4)

Drame fantastique américain de Destin Daniel Cretton

Avec Simu Liu, Awkwafina, Tony Leung.

C’est quoi ? Après un affrontement avec des malfaiteurs aux pouvoirs surnaturels, un jeune voiturier de San Francisco retourne dans sa Chine natale pour confronter son père, un criminel rendu invincible par dix anneaux aux pouvoirs mythiques.

C’est comment ? Ce film de superhéros classique est rehaussé par l’ajout d’éléments fantastiques propres à la culture chinoise. Si la finale s’étire inutilement, la réalisation énergique et enthousiaste finit par emporter l’adhésion, aidée par la présence bienvenue de deux légendes du cinéma asiatique: Tony Leung et Michelle Yeoh.

En salle