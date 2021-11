L’arracheuse de temps, un film où l’on tente de tromper la mort

Fred Pellerin a présenté l’adaptation de l’un de ses contes dans sa version cinématographique dont le thème principal est la mort en entrevue dans l’émission Tout le monde en parle. Le film L’arracheuse de temps sortira en salle le 19 novembre.

Le conte originel est né en 2007 alors que le père de Fred Pellerin venait de subitement décéder. «C’est n’est pas un conte sur la mort de mon père mais il y a un rapport. Mon père est mort subitement. Il y a différentes sauces dans le deuil, moi j’avais pogné la sauce de la colère. J’en ai voulu beaucoup à la mort puis à cette fin-là, j’ai décidé de canaliser ça vers quelque chose de plus fun qu’une chicane intérieure qui n’en finit plus. J’ai créé ce conte L’arracheuse de temps où je règle un peu le cas de la mort», explique le conteur.

Le film met en scène le petit Fred, 11 ans en 1988 qui vit à Saint-Élie-de-Caxton. Il s’inquiète de la santé de sa grand-mère Bernadette qui tente de le rassurer en lui racontant l’histoire de l’arracheuse de temps. Elle fait alors revivre, dans son récit, des personnages clés du village en 1927 alors que la Mort rôde. Les habitants essaient de lui échapper.

Le conteur avoue d’ailleurs que la mort lui fait peur. «J’ai peur de la fin, j’ai peur que ça s’arrête en fait. La vie c’est l’fun. C’est tout ce rapport à la fin, on ne sait pas quand. L’idée d’un terme fait que ça me fait gigoter plus. Je sais le privilège qu’on a.»

Le natif de Saint-Élie-de-Caxton explique que malgré que l’histoire du film se déroule bien dans son village, les scènes ont quasiment toutes été tournées dans le village de Saint-Amand. Le conteur, auteur et chanteur, Fred Pellerin, participe à L’arracheuse de temps en tant que scénariste. La réalisation est attribuée à Francis Leclerc.