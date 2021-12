Sur vos écrans…«Dilili à Paris», «Impardonnable» et d’autres

Cette semaine sur vos écrans, on vous conseille les films Dilili à Paris, Impardonnable, West Side Story et d’autres.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Dilili à Paris

(3)

Réalisé par Michel Ocelot | Film d’animation | France

C’est quoi ? Paris, 1900. Dilili, orpheline originaire de la Nouvelle-Calédonie, se lance avec le jeune livreur Aurel à la poursuite des Mâles-Maîtres, de sombres individus qui kidnappent des petites filles. Amie du garçon, la grande cantatrice Emma Calvé leur prête main-forte.

C’est comment ? Dans ce magnifique opus féministe, le réalisateur de AZUR ET ASMAR rend hommage au Paris de la Belle Époque. L’ensemble peut sembler verbeux et la narration, un brin désuète. Mais c’est sans compter sur le charme de la réalisation, qui intercale avec brio photos d’époque et animation traditionnelle de qualité supérieure.

Vendredi 9h sur Ici Radio-Canada

Fusée rouge (Red Rocket)

(3)

Réalisée par Sean Baker | Comédie dramatique | États-Unis | Mettant en vedette Simon Rex, Suzanna Son, Bree Elizabeth Elrod

C’est quoi ? Un acteur porno narcissique quitte Los Angeles et revient dans son patelin du Texas, où il trouve refuge chez son ex-femme et la mère de celle-ci. Entre deux ventes de drogue à des ouvriers du coin, il se met en frais de séduire la très jeune caissière d’un commerce de beignets.

C’est comment ? Comme dans ses précédents TANGERINE et THE FLORIDA PROJECT, Sean Baker adopte une esthétique colorée et un regard empathique pour brosser une peinture grinçante de l’Amérique marginalisée. A priori grotesque et énervant, le personnage principal est campé de manière épatante par Simon Rex (SCARY MOVIE 3, 4, 5).

En salle

Impardonnable (Unforgivable, The)



(5)

Réalisé par Nora Fingscheidt | Drame | Grande-Bretagne | Mettant en vedette Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio, Will Pullen

C’est quoi ? En libération conditionnelle après avoir purgé 20 ans pour le meurtre d’un shérif, une femme part à la recherche de sa petite soeur, mise en adoption à l’époque. Assoiffés de vengeance, les fils du policier traquent sans relâche celle qui a gâché leurs vies.

C’est comment ? L’indéniable savoir-faire technique de la réalisatrice allemande de SYSTEM CRASHER ne peut masquer les problèmes d’écriture et la surcharge narrative de cette adaptation d’une minisérie britannique. Jouant sans maquillage, Sandra Bullock s’investit dans son rôle, aux côtés d’interprètes au talent sous-exploité.

Sur Netflix

Retour au bercail (Back to the Outback)

(4)

Réalisé par Harry Cripps et Clare Knight | Film d’animation | Australie

C’est quoi ? Injustement étiquetés dangereux, une vipère, une araignée, un scorpion et un lézard s’évadent de leur zoo de Sidney et partent vers l’arrière-pays australien. Ils sont flanqués de la vedette du parc, un koala mignon mais mesquin, entraîné malgré lui dans leur fuite.

C’est comment ? « Il ne faut pas se fier aux apparences ». Tel est le message de tolérance contenu dans ce joyeux et coloré film d’animation produit par Netflix. Familier, avec ses airs de MADAGASCAR, le récit se signale par ses nombreux gags réussis et sa célébration tous azimuts de la culture australienne.

Sur Netflix

Ruelle de cauchemar (Nightmare Alley)

(4)

Réalisé par Guillermo Del Toro | Thriller | États-Unis | Mettant en vedette Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara

C’est quoi ? À la fin de la Grande Dépression, un ex-forain charismatique et manipulateur, qui monte des arnaques de plus en plus audacieuses, s’associe à une psychiatre qui s’avère encore plus redoutable que lui.

C’est comment ? Avec ce remake d’un classique de 1947 en forme d’hommage au film noir, Guillermo del Toro (THE SHAPE OF WATER) creuse une fois de plus les zones d’ombre de l’âme humaine. Cela dit, sa reconstitution fétichiste éclipse parfois l’émotion. Frôlant la parodie en femme fatale d’anthologie, Cate Blanchett domine une distribution exceptionnelle.



En salle



West Side Story

(3)

Réalisé par Steven Spielberg | Drame musical | États-Unis | Mettant en vedette Ansel Elgort, Rachel Zegler, Rita Moreno

C’est quoi ? À la fin des années 1950, dans le West Side de New York, un ancien chef de gang blanc tombe amoureux de la soeur du chef d’un clan rival, composé d’immigrés portoricains.

C’est comment ? Avec ce remake somptueux du classique de Robert Wise et Jerome Robbins, Steven Spielberg adapte aux sensibilités contemporaines le célèbre « musical » du tandem Bernstein-Sondheim. La réalisation musclée restitue au récit sa dimension sociale et sa violence, tandis que Rita Moreno, déjà présente dans l’original, marque durablement les esprits.

En salle