Chant et confidences autour d’un «Feu de camp»

Dans sa nouvelle émission Feu de camp, Andréanne A. Malette convie les téléspectateur.rice.s à se tirer confortablement une bûche et à s’emmitoufler dans leur plus douillet lainage le temps d’écouter des artistes bien-aimé.e.s du public gratter la guitare et s’épancher autour d’un feu de camp.

Munie de la sienne, l’animatrice réunit à la tombée du jour, dans le magnifique décor champêtre de Shefford, des artistes qui, entre deux chansons jouées à l’unisson, se confient avec émotion sur leur carrière et leur vie, entouré.e.s d’un public attentif.

Ainsi, les ami.e.s de longue date Michel Rivard et Mara Tremblay ravivent de marquants souvenirs. Vincent Vallières et Claude Cobra (Bleu Jeans Bleu), qui élèvent tout deux leurs enfants dans les Cantons-de-l’Est, discutent de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle… et de la quantité idéale de frites à ingérer!

En dépouillant leurs textes de tout artifice afin de les chanter sous les étoiles, Marie-Mai et Corneille les feront résonner autrement, tandis que Brigitte Boisjoli et 2Frères agrémentent leur répertoire d’anecdotes.

Voix craquant sous l’émotion. Rires fusant autour du feu. Cette émission réconfortante gardera certainement les cœurs au chaud alors que se refroidit l’automne.

