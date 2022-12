Des prix d’interprétation non genrés aux Gémeaux

Dites au revoir aux catégories d’interprétation genrées au Gala des prix Gémeaux. Les trophées du meilleur premier rôle et du meilleur rôle secondaire dans une comédie ou dans un drame, jusqu’à maintenant divisés entre féminin et masculin, seront désormais remis aux artistes indépendamment de leur genre, a annoncé parmi d’autres changements la branche québécoise de L’Académie canadienne du cinéma et de la télévision, lundi.

«À titre de leader dans l’industrie, l’Académie a le devoir de veiller à ce que chaque interprète ait la possibilité de prendre part à cette compétition et aux activités de l’industrie en général», indique par voie de communiqué la directrice générale de l’Académie au Québec, Mara Gourd-Mercado.

Ce changement, qui contribue à faire passer le nombre de catégories de 139 à 88, vise une meilleure inclusion des personnes non binaires. Les catégories non genrées dans les galas, qui sont sujets à débat entre autres aux États-Unis depuis quelques années, pourraient cependant avantager les hommes, selon certain.e.s observateur.trice.s. Pensons aux Grammys, qui ont fusionné les catégories féminines et masculines en 2012, ou aux prix Juno, qui l’ont fait en 2003: les deux galas sont à l’occasion critiqués pour le manque de femmes dans les nominations et chez les gagnant.e.s.

Davantage de finalistes

Autre modification aux règlements, la prochaine mouture du Gala des prix Gémeaux pourra avoir davantage de finalistes dans certaines catégories. Celles qui recueilleront plus de 60 inscriptions pourront avoir jusqu’à huit finalistes plutôt que cinq. Les catégories d’interprétation non genrées auront quant à elles huit finalistes chacune, peu importe le nombre d’inscriptions.

Par ailleurs, pour qu’une catégorie soit maintenue, il faudra désormais un minimum de cinq inscriptions plutôt que trois, à l’exception de Meilleure émission ou série d’animation, qui continue de requérir un minimum de trois inscriptions, et de Meilleure série dramatique quotidienne, qui n’en nécessite que deux.

L’Académie statue également que, pour les catégories Meilleure série dramatique annuelle et Meilleure série dramatique quotidienne, les émissions devront avoir été diffusées à la télévision pour être admissibles, ce qui exclut donc les productions diffusées exclusivement sur les plateformes de visionnement en ligne.

Enfin, le système de pondération pour la sélection finale des gagnant.e.s dans les catégories émissions est également revu. Le pourcentage accordé aux cotes d’écoute passe de 10% à 20%, laissant ainsi 30% au vote des membres et 50% au grand jury.