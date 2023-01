Un prétendant de «L’amour est dans le pré» est dénoncé pour harcèlement

L'animatrice de l'émission, Katherine Levac, et les agriculteur.ice.s de la 11e saison.

À quelques jours du lancement de sa 11e saison, L’amour est dans le pré dévoile sur Facebook l’identité des prétendant.e.s qui participent à la téléréalité pour l’un.e ou l’autre des cinq agriculteur.trice.s. Mais l’un des visages a suscité bien des commentaires de la part des internautes, plusieurs l’accusant de harcèlement.

Maxime, qui s’est inscrit pour la productrice bovine, avicole et acéricole de 24 ans prénommée Anne-Sophie, fait l’objet de dizaines de dénonciations sous la publication de l’émission. De nombreuses femmes allèguent avoir été harcelées sur les réseaux sociaux par l’individu, qui aurait continué avec d’autres comptes quand il se faisait bloquer.

«C’est le gars dont je t’avais parlé qui me harcelait sur Instagram en se créant de nouveaux profils alors que je lui avais dit gentiment n’avoir aucun intérêt!», écrit l’une; «harcelée par Maxime ici aussi, malgré ne l’avoir jamais rencontré et vraiment parler… 3 comptes Facebook bloqués à son nom!», mentionne une autre, parmi la quantité de commentaires allant en ce sens.

La production réagit

L’amour est dans le pré est, à l’exception de l’épisode retrouvailles qui conclut chaque saison, tournée plusieurs mois avant sa diffusion, ce qui fait qu’il est impossible de renvoyer un.e candidat.e à ce stade. La production a cependant indiqué sur Facebook qu’aucun incident n’était survenu et qu’en «aucun cas des comportements déplacés n’auraient été tolérés».

On ajoute que «tous les candidat.e.s et prétendant.e.s de la série sont assujetti.e.s à un processus rigoureux d’enquête» et qu’une «attention particulière» est portée au bien-être de tout le monde.

L’amour est dans le pré met de l’avant cinq agriculteur.trice.s – cette année, ce sont Anne-Sophie, Elisabeth, Guillaume, Marc-Antoine et Robert – qui rencontrent chacun.e cinq prétendant.e.s lors des premiers épisodes. Du lot, trois sont sélectionné.e.s pour passer une semaine à la ferme, puis deux sont choisi.e.s pour que l’agriculteur.trice les visite à tour de rôle et prenne sa décision finale en vue de partir en voyage avec l’élu.e de son cœur.

Métro a écrit à la production pour savoir si Maxime avait été éliminé avant la portion à la ferme d’Anne-Sophie et si des mesures seront prises pour amoindrir ou effacer sa présence au montage, mais n’a pas obtenu de réponse au moment de la publication de ces lignes.

La 11e saison de L’amour est dans le pré sera diffusée sur Noovo les jeudis à 20h à compter du 12 janvier.