«Occupation double»: chronologie d’un désastre 

Dimanche soir, Occupation double a pris des airs de thérapie de groupe. Mais la musique de méditation (fort achalante, avouons-le) n’a pas suivi la productrice Julie Snyder sur le plateau de Tout le monde en parle, où elle a défendu la téléréalité en pause de quotidiennes pour la semaine.

Que s’est-il passé pour qu’on en arrive là? Comment se fait-il que tous les grands médias du Québec parlent d’OD Martinique autant que du cabinet des ministres? Que vous viviez sous une roche ou que vous ayez besoin d’un petit rafraichisseur de mémoire, Métro vous propose de reprendre les faits un par un.

La genèse

18 septembre: Tapis rouge d’OD Martinique. Dans les jours qui suivent, le public est occupé à parler de l’amour de Mégane pour les sacs à main Louis Vuitton et à faire des blagues scatologiques sur son métier de vendeuse de selles de luxe.

20 septembre: Les tournages ayant lieu trois semaines avant la diffusion, c’est la date à laquelle l’idéateur Jean-Philippe Perron est intervenu auprès des gars de l’aventure pour leur rappeler les bases du respect et les limites à ne pas franchir.

22 septembre: Premier 5 à 7 de la saison. Jonathan parle avec Clémence quand Félix intervient plutôt brusquement, estimant que le pompier a pris assez de temps avec elle.

25 septembre: Premier party du dimanche. Jonathan cherche à régler la situation avec Félix en reconnaissant sa part de responsabilité dans le conflit, ce à quoi son interlocuteur répond: « tout le monde te déteste ici ».

27 septembre: Philippe est rencontré de manière individuelle par un membre de l’équipe de production qui lui a parlé de son comportement, de ses propos et de la masculinité toxique, l’invitant à utiliser son influence sur le groupe de manière positive. Cette intervention a été en partie diffusée dimanche dernier.

C’est aussi à cette date qu’est diffusé l’épisode dans lequel Félix reproche à Jonathan d’être «fake», parce qu’il le voit souriant avec les filles, mais pas avec les gars.

Jonathan d’Occupation double a été rejeté par plusieurs candidats de l’émission, ce qui l’a poussé à partir.

2 octobre: Durant l’épisode, ça se chicane dans la maison des gars à propos d’un porte-poussière rempli de rognures d’ongles que Jonathan aurait déversé sur le lit de Mickaël. La scène en question n’a cependant pas été montrée au public. C’est également durant cet épisode que Jonathan apprend que les garçons ont tenté de pousser Clémence vers Mickaël, histoire que ce dernier reste dans l’aventure. Il a tout de même été éliminé et envoyé au CA, mais avant qu’il ne parte, Jonathan a pris un moment pour s’excuser de l’affaire porte-poussière.

À partir de cet épisode, les fans ont commencé à demander à la production d’intervenir en faveur de Jonathan, qui a passé la semaine en voyage avec Clémence.

Le point tournant

10 octobre: Évoquant la «vibe» dans les maisons, les garçons décident d’éliminer Clémence en calculant que Jonathan choisira de quitter par lui-même. Clémence est envoyée au CA, tandis que l’aventure de Jonathan prend fin. La situation provoque l’ire du public, plusieurs personnes allant jusqu’à décider de boycotter l’émission.

Revenu chez lui, Jonathan se veut rassurant sur Instagram: «j’ai entendu dire que vous vous inquiétiez pour moi, c’est très gentil. Faites-vous en pas, je vais bien. La production a été là pour moi, malgré le fait que j’ai trouvé ça difficile.»

11 octobre: Devant les critiques, la production d’Occupation double intervient une première fois pour rappeler qu’il s’agit d’un jeu impliquant des stratégies.

12 octobre: Hugo Dumas, grand manitou de la télévision québécoise, ajoute son grain de sel à la controverse et rapporte que la production traite la situation comme un «conflit de personnalité». L’autrice India Desjardins propose quant à elle dans Métro une analyse de la violence psychologique envers Jonathan.

En soirée, Jonathan est de passage à La semaine des 4 Julie où il avoue que la production aurait pu intervenir plus rapidement. «Je ne me suis jamais senti aussi seul en étant entouré d’autant de personnes», a-t-il ajouté.

13 octobre: De nouvelles personnes débarquent dans les maisons, dont Tommy, qui arrive avec un char d’attitude loin de plaire à ses nouveaux colocs.

14 octobre: Selon la production, il s’agit de la date où le professeur et chercheur en prévention de l’intimidation Stéphane Villeneuve a été contacté pour intervenir au sein des maisons.

16 octobre: Tommy, qui vit très mal les interactions désagréables qu’il subit dans la maison des gars, souhaite quitter OD Martinique. Il se laisse finalement convaincre de rester avant d’être mis dans l’enveloppe d’élimination.

La production annonce ce jour-là que les candidat.e.s recevront une formation du professeur Villeneuve sur l’intimidation, en plus de participer à une discussion sur la communication non violente avec India Desjardins.

Des mesures sans précédent

19 octobre: Des commanditaires commencent à se retirer, à commencer par Shop Santé. Au total, ce sont 10 partenaires qui se dissocieront d’Occupation double en 48 heures. En fin d’après-midi, le même jour, la production de la téléréalité envoie un communiqué pour annoncer que, pour la première fois de l’histoire de l’émission, trois candidats sont exclus. Métro apprend peu après qu’il s’agissait de Félix, Isaack et Philippe.

En soirée, à La semaine des 4 Julie, Julie Snyder fait une mise au point par la suite partagée sur les réseaux sociaux de l’émission.

20 octobre: Dans une chronique, Patrick Lagacé dénonce ce qu’il qualifie d’hypocrisie de la part de la production et des commanditaires. Sur Noovo.ca, tous les épisodes de la saison ont été effacés.

La production d’OD Martinique envoie un nouveau communiqué pour rétablir les faits et annoncer ce qui s’en vient. Elle indique entre autres que la décision d’exclure le trio a été prise «bien avant l’annonce officielle» de la veille. On peut également lire que la production a été informée «d’allégations troublantes concernant un des candidats déjà retirés», allégations qui «ont été prises très au sérieux et ont été traitées le jour même.» La victime alléguée recevrait le soutien de la production.

21 octobre: Le Groupe Finstar, qui remet le condo au couple gagnant, annonce qu’il se dissocie de l’émission. La production d’OD précise qu’un grand prix sera tout de même remis aux gagnant.e.s.

En soirée, Le Journal de Montréal publie des photos d’Isaack et Philippe à l’aéroport de Montréal. De retour de Martinique, ils sont escortés par deux agents de sécurité.

23 octobre: L’épisode dominical ne dure qu’une heure. Les trois dernières semaines de tournages sont effacées pour faire place à la discussion promise entre les candidat.e.s restant.e.s, le professeur Stéphane Villeneuve et l’autrice India Desjardins.

Du même coup, on a pu voir qu’Ally et Catherine avaient été éliminées, tandis que Koralie-Maya et Rami forment désormais un couple OD. Quant à Kiana et Florence, elles ont toutes deux choisi de quitter l’aventure après l’annonce de l’exclusion de Philippe et Isaack, Félix ayant été préalablement éliminé. C’est également dans cet épisode qu’on a appris que la production prenait une pause d’une semaine. OD Martinique devrait reprendre dimanche prochain, 30 octobre.

Un peu plus tard, à Tout le monde en parle, Julie Snyder est allée défendre son équipe. Prenant la responsabilité du dérapage (et le contrôle de l’entrevue!), elle a tenu à corriger certains faits.

N’ayant visiblement pas apprécié la chronique de Patrick Lagacé, elle lui a répondu en disant que la production était intervenue avant de perdre des commanditaires. Par rapport aux accusations d’intimidation, elle a affirmé qu’elle espère que tou.te.s sortiront grandi.e.s de cette expérience, public compris.