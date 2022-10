«Occupation double» chasse les candidats accusés d’intimidation

La production d’Occupation double Martinique annonce qu’elle retire de l’émission les «candidats directement associés à l’intimidation». Ils seront, ainsi que leurs proches, «encadrés et soutenus pour faire face à ce revirement».

Les candidats concernés sont Isaack, Philippe et Félix, confirme la production à Métro. Les deux premiers se sont fait montrer la porte aujourd’hui même, tandis que le troisième était déjà éliminé au moment où la décision a été prise.

L’annonce, faite par voie de communiqué en fin d’après-midi, mercredi, survient alors que trois partenaires de l’émission – Shop Santé, Oraki et Polysleep – ont annoncé qu’ils coupaient leurs liens avec la production.

Le public reproche à la production d’Occupation double son inaction face à ce qu’on décrit comme de l’intimidation de la part de certains garçons, notamment envers Jonathan, candidat qui a depuis quitté l’aventure.

L’équipe derrière OD Martinique précise que les candidat.e.s qui continuent l’aventure, de même que les candidat.e.s déjà exclu.e.s, recevront une formation de la part de Stéphane Villeneuve, professeur au Département de didactique de l’Université du Québec à Montréal et chercheur en prévention d’intimidation et compétences numériques. Ils et elles participeront également à une discussion sur la communication non violente avec I’autrice India Desjardins.

De plus, Dania Raminez, membre de l’Ordre des psychologues, ira en Martinique pour rencontrer les candidats concernés par les accusations d’intimidation ainsi que «pour appuyer toute personne ayant besoin de soutien sur place».

La production d’Occupation double réitère qu’elle prend la situation très au sérieux. Elle affirme prendre «des mesures concrètes pour que cela cesse et ne se reproduise plus».

