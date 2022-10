Occupation double: des commanditaires se retirent à cause de l’intimidation

La pression du public pour mettre fin à l’intimidation à Occupation double Martinique a maintenant un impact chez les commanditaires de l’émission. L’entreprise de suppléments alimentaires Shop Santé, le fabricant de matelas Polysleep et la marque de vêtements Oraki ont annoncé aujourd’hui qu’elles mettaient fin à leurs partenariats avec la téléréalité de Noovo pour les prochaines saisons. Est-ce le début de la fin pour OD?

« Nous croyons que l’intimidation n’a pas sa place en société, ni non plus à la télévision, peu importe la raison. Nous croyons aussi que le respect, le bien-être et la cohésion devraient être mis de l’avant », a indiqué l’équipe de Shop Santé, dans un communiqué annonçant la rupture de son association avec Occupation double.

Oraki y est allé quelques heures plus tard d’une publication allant dans le même sens. On peut y lire: « Nous nous positionnons fermement contre l’intimidation sous toutes ses formes et ses degrés. Nous souhaitons mettre en lumière notre tolérance zéro face à ces comportements. La situation ne devrait en aucun cas être acceptée, peu importe le média ou le canal de diffusion ».

Les candidats d’Occupation Double avaient d’ailleurs eu une séance de yoga commanditée par Oraki cette semaine. La vidéo était toujours disponible sur la page Facebook de l’émission au moment de publier ces lignes.

Une séance de yoga avec Oraki à Occupation Double / Photo : Capture d’écran Facebook

Le fabricant de matelas Polysleep a aussi fait savoir que ses matelas ne meubleraient plus jamais les maisons d’Occupation Double. «Notre mission est de favoriser le bien-être par un meilleur sommeil. Par conséquent, nous ne soutenons aucun comportement d’intimidation capable d’affecter la quiétude de nos clients et de nos partenaires», était-il écrit sur leurs réseaux sociaux.

Public en accord

Les internautes ont applaudi par milliers ces deux décisions.

« Voilà une des raisons pour lesquelles je suis fier de faire partie de vos ambassadeurs », a commenté l’humoriste Phil Jones sous la publication de Shop Santé.

Pratique dorénavant commune

Les bottines suivent les babines pour Shop Santé qui avait affirmé lors de la controverse du vol Sunwing, dont faisait partie un de ses ambassadeurs, Karl Sabourin, qu’elle allait être plus prudente dans ses choix de représentants. L’entreprise avait supprimé toutes traces du controversé influenceur de son site web.

Est-ce que ces décisions assez radicales inciteront d’autres commanditaires à se dissocier d’Occupation double? De précédentes controverses médiatiques portent à croire que oui. Pensons à l’exemple de Hyundai, qui a rompu son contrat avec Guillaume Lemay-Thivierge après ses commentaires sur la vaccination.

Occupation double compte actuellement 30 autres partenaires commerciaux pour cette 16e saison.

En réaction aux vives critiques reçues, la production s’était pourtant engagée à offrir aux candidat.e.s des formations sur l’intimidation, notamment avec l’autrice et scénariste India Desjardins, qui a publié chez Métro une analyse exhaustive de la violence psychologique subie par le candidat Jonathan.

Victime d’intimidation? Consultez ces ressources d’aide :