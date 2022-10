«Occupation double»: Finstar, qui offre le condo au couple gagnant, se retire

Les mesures prises par la production d’Occupation double ces derniers jours n’ont pas arrêté l’érosion des partenariats. Une dizaine de commanditaires se sont retirés de l’émission depuis mercredi. Le dernier en liste? Le Groupe Finstar, qui offre le condo au couple gagnant, soit le principal prix au bout de la saison.

«Nous condamnons toutes formes d’intimidation quelle qu’elle soit. Les événements des derniers jours nous obligent à prendre action. C’est avec courage et conviction et par intégrité avec nos valeurs que nous avons pris la décision de se dissocier complètement d’Occupation double, et ce, dès maintenant», a partagé le Groupe Finstar sur ses réseaux sociaux, vendredi midi.

Quelques heures plus tard, la production d’OD Martinique indiquait sur Facebook que les gagnant.e.s «recevront un condo en prix ainsi que tous les autres prix promis».

Au moment d’écrire ces lignes, les Productions J n’avaient pas répondu à la demande de Métro pour préciser s’il s’agira du condo initialement proposé. Elles se défendent toutefois en assurant, par voie de communiqué, avoir entrepris des démarches avant de commencer à perdre des partenaires. Shop Santé, Oraki, Polysleep, Twenty Compass, That’so, Nail Création, Lambert, Couche-Tard et Guru se sont en effet dissociés de l’émission au cours des deux derniers jours.

Rappelons que le public reproche à trois candidats – Isaack, Félix et Philippe – d’avoir intimidé d’autres garçons dans l’aventure. Le trio a été expulsé d’Occupation double mercredi, tandis que tous les épisodes ont été retirés de Noovo.ca jeudi.

La saison continue. Dimanche, l’émission commencera avec l’annonce de l’exclusion des trois candidats. Par la suite, le traditionnel souper d’élimination laissera plutôt place à une discussion sur la communication non violente avec l’autrice India Desjardins et le professeur en prévention de l’intimidation de l’UQAM Stéphane Villeneuve. Quant aux membres du CA, ils rejoindront les deux autres maisons, complétant ainsi les changements annoncés par la production.