Une nouvelle téléréalité pour prouver que votre couple est fait fort (ou pas)

Martin Vachon sera l’animateur de la toute nouvelle téléréalité Combien tu m’aimes?, à l’antenne de Noovo dès le printemps. L’objectif? Prouver la solidité des couples participants. Et l’un des moyens pour y arriver n’est rien de moins qu’un test d’ADN, histoire d’évaluer la «compatibilité génétique» des amoureux.euses.

Chaque semaine, la téléréalité accueillera quatre couples au sein d’une seule maison afin de mesurer toutes sortes d’autres paramètres permettant d’établir leur complicité. Tous les épisodes – qui seront présentés à raison de quatre par semaine – se concluront avec la remise d’un prix en argent aux tourtereaux ayant le mieux répondu aux critères du jour. Les participant.e.s pourraient donc repartir avec un montant allant jusqu’à 3500$ à la fin de leur séjour.

«La nouveauté Combien tu m’aimes? vient encore une fois renforcer la position de Noovo dans le créneau de la téléréalité, indique par voie de communiqué Mélanie Bherer, directrice générale des contenus variétés, style de vie, documentaire et numérique chez Bell Média. Grâce à sa proposition inédite qui met de l’avant des couples aux parcours et aux horizons différents, cette toute nouvelle émission saura certainement plaire à tous les amoureux. Et qui de mieux que Martin Vachon pour animer cette compétition attachante à laquelle les téléspectateurs pourront certainement s’identifier et se reconnaître!»

La téléréalité, produite par Sphère Média en collaboration avec Bell Média et réalisée par Jean-Philippe Pariseau, est présentement à la recherche de couples de «tous âges et horizons et de toutes orientations» pour participer. Les intéressé.e.s peuvent soumettre leur candidature sur le site de l’émission.

Quant aux curieux.euses avides de scèner ces unions, ça sera un rendez-vous du lundi au jeudi, ce printemps, sur Noovo.