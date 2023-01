Olivier Dion prend le relai à «L’île de l’amour»

Il y aura un nouvel animateur à la barre de la troisième saison de la télé-réalité L’île de l’amour diffusée ce printemps à TVA. C’est Olivier Dion qui reprendra le poste occupé par Naadei Lyonnais jusqu’ici, annonce la production ce jeudi.

L’émission basée sur le format international Love Island a révélé sur ses réseaux sociaux mercredi que Naadei et le narrateur, l’humoriste Mehdi Bousaidan, vont être remplacés pour la prochaine mouture de la téléréalité. Quelques heures plus tard, une seconde publication annonçait que les rôles seraient inversés, laissant les internautes faire toutes sortes de théories.

Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan / Photo : Gracieuseté TVA

Pour la première fois, c’est un homme qui animera l’émission et une femme humoriste, dont l’identité sera dévoilée sous peu, qui fera des commentaires (acides, espérons) en voix hors-champ. Cet échange de rôle est unique, étant donné que les adaptations partout dans le monde ont une femme à l’animation et un homme à la narration.

«Nous sommes très heureux qu’Olivier Dion permette à l’adaptation québécoise de se démarquer et de faire office de pionnière parmi toutes les versions de Love Island dans le monde. Avec un regard humoristique féminin et le glam d’Olivier à l’animation, le public peut s’attendre à tout dans cette troisième saison», s’enthousiasme par voie de communiqué Kathleen Vachon, la directrice variétés, divertissement et grands formats chez Québecor contenu.

Tout comme Naadei, une ancienne candidate d’Occupation double, Olivier Dion a de l’expérience en téléréalités. Chanteur, comédien et animateur, il s’est fait connaître à Star Académie en 2012. En 2018, il s’est retrouvé à la barre de la compétition de danse télévisée Danser pour gagner et, la même année, on a pu le voir dans la téléréalité française The Island: Célébrités, l’artiste faisant également carrière de l’autre côté de l’océan.

La troisième saison de L’île de l’amour devrait commencer en avril sur les ondes de TVA. D’ici là, l’identité de la narratrice sera révélée et on découvrira les premier.ère.s insulaires. Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour soumettre votre candidature.