Changement de duo à la barre de «L’île de l’amour»

Naadei Lyonnais et Mehdi Bousaidan.

Il n’y a pas qu’Occupation double qui cherche un.e nouveau.elle animateur.ice; L’île de l’amour aussi fait peau neuve. Pour sa troisième saison, qui sera diffusée ce printemps, la téléralité de dating remplace Naadei Lyonnais à l’animation et Mehdi Bousaidan à la narration.

L’île de l’amour indique que deux autres personnes reprendront ces rôles, sans révéler leur identité pour le moment, mais en assurant que le dévoilement aura lieu «très, très bientôt».

Dans les commentaires de l’annonce faite sur les réseaux sociaux de l’émission, les internautes regrettent le départ du duo à la barre de l’émission, principalement la fin des blagues de Mehdi Bousaidan.

La publication n’évoque pas si le changement est une décision de la production ou des deux personnalités, qui sont chaudement saluées. «Un immense MERCI à Naadei et à Mehdi Bousaidan qui ont accompagné les Insulaires et le public de façon exemplaire au cours des deux premières saisons», écrit-on.

Sur Instagram, Naadei, qui s’est fait connaître en participant à Occupation double, a écrit que «la vie [l’amène] ailleurs pour la suite», prenant soin de remercier le diffuseur, TVA, ainsi que les Productions déferlantes.

Dans L’île de l’amour, un format international adapté au Québec depuis 2020, des célibataires séjournent au soleil et doivent former rapidement des «couples» afin d’éviter l’élimination et de remporter la saison. Ni l’un ni l’autre des deux couples gagnants jusqu’à présent ont survécu.