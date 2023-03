Le grand gagnant des Oscars toujours en salle à Montréal 

La comédie déjantée Everything Everywhere All at Once, qui a remporté sept statuettes à la cérémonie des Oscars hier, dont celle du meilleur long métrage, sera présentée à trois reprises au Cinéma Moderne entre le 14 et 25 mars.

L’annonce a été faite ce matin sur la page Facebook de ce cinéma du Plateau-Mont-Royal, situé sur le boulevard Saint-Laurent, entre les avenues Fairmount et Laurier.

Le Geekois craque les codes de la culture geek québécoise pour vous: bandes dessinées, littérature de l’imaginaire, cinéma de genre, jeux vidéo, jeux de société. C’est par ici.

«Félicitations aux artisans de Everything Everywhere All at Once, grand gagnant aux Oscars 2023, peut-on lire sur la page Facebook de l’établissement. Il y a un seul endroit à Montréal où le voir sur grand écran, et oui, c’est au Cinéma Moderne!»

Everything Everywhere All at Once a également remporté l’Oscar de la meilleure réalisation, partagé par le duo Daniel Scheinert et Daniel Kwan, des meilleur.e.s acteur.trice de soutien (Ke Huy Quan et Jamie Lee Curtis), mais également celui de la meilleure actrice à Michelle Yeoh, ce qui fait d’elle la première interprète d’origine asiatique à recevoir cette distinction.

Dans Everything Everywhere All at Once, l’actrice et productrice malaisienne incarne Evelyn Wang, une immigrante chinoise vieillissante qui est happée par une aventure rocambolesque, «dans laquelle elle est la seule héroïne pouvant sauver le monde, et ce, en explorant des univers alternatifs lui montrant les différentes vies qu’elle aurait pu mener», indique le résumé du film sur le site du Cinéma Moderne.

Le long métrage a aussi gagné les prix pour le scénario original et le montage.

Everything Everywhere All at Once est présenté dans sa version originale anglaise:

Mardi 14 mars à 14h;

Lundi 20 mars à 15h;

Samedi 25 mars à 13h30.

Sinon, pour ceux et celles qui souhaitent regarder le film dans le confort de leur salon, il est d’ores et déjà disponible sur Amazon Prime, iTunes, Google Play Movies ainsi que YouTube.