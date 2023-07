«Cœur de trucker» dévoile sa nouvelle cohorte

Avis aux célibataires: c’est maintenant l’heure de s’inscrire pour la prochaine saison de Cœur de trucker! La première téléréalité de la chaîne Unis TV dévoile aujourd’hui les deux camionneuses et cinq camionneurs qui pourraient participer à sa seconde mouture. Du lot, les quatre personnes qui auront reçu le plus de candidatures de prétendant.e.s tenteront de trouver l’amour dans l’émission.

Le concept reste le même: des camionneur.euse.s, un métier qui impose un quotidien atypique, rencontrent sur leur route des célibataires qui participent à la téléréalité en comprenant la réalité de ce travail. L’objectif est, bien sûr, qu’une connexion amoureuse naisse.

Sept célibataires sur les routes

Les membres de cette nouvelle cohorte ont entre 21 et 50 ans et viennent d’un peu partout au Québec.

Marie-Andrée, 34 ans, de Beauceville dans Chaudière-Appalaches, est dans le domaine depuis deux ans. La maman d’un fils de 10 ans, décrite comme «extravertie et dynamique», cherche un homme «transparent et honnête» qui n’a pas peur de l’engagement.

Marie-Andrée, 34 ans, de Beauceville dans Chaudière-Appalaches. Photo: Unis TV Sonia, 50 ans, de Chicoutimi au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo: Unis TV

Sonia, 50 ans, de Chicoutimi au Saguenay–Lac-Saint-Jean, a deux enfants et une petite-fille. Fière de son métier, la jeune grand-mère conduit un camion avec une remorque de 34 roues. La fan de moto et de camping «est prête à accueillir un homme sérieux dans sa vie», annonce Unis TV.

Derek, 27 ans, de Trois-Rivières en Mauricie, est camionneur depuis sept ans. Grand sportif, il se dit prêt à s’engager dans une relation avec une femme «qui saura comprendre sa réalité».

Jérémi, 23 ans, de Drummondville au Centre-du-Québec, vient d’une famille de camionneurs et travaille d’ailleurs dans l’entreprise de son père dont il rêve de prendre la relève. Il cherche une fille qui est aussi active que lui.

Derek, 27 ans, de Trois-Rivières en Mauricie. Photo: Unis TV Jérémi, 23 ans, de Drummondville au Centre-du-Québec. Photo: Unis TV

Olivier, 26 ans, de La Baie au Saguenay-Lac-Saint-Jean, est décrit comme «un gars sympathique au langage coloré et aux expressions bien à lui». Propriétaire de son camion, il aime faire des nouvelles découvertes et faire rire son entourage. Il se sent prêt à fonder une famille.

Pierick, 33 ans, de Repentigny dans Lanaudière, se rend jusqu’en Californie avec son camion une semaine sur deux et travaille comme mécanicien le reste du temps. Papa d’une fille de 11 ans, il aime les sports et les voyages sac à dos.

Samuel, 21 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval dans la Capitale-Nationale, travaille comme camionneur depuis trois ans et est déjà propriétaire de son camion. Il rêve d’ailleurs d’avoir un jour sa propre flotte! En plus de ses ambitions professionnelles, «il a envie d’avoir quelqu’un à ses côtés pour partager de beaux moments».

Olivier, 26 ans, de La Baie au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Photo: Unis TV Pierick, 33 ans, de Repentigny dans Lanaudière. Photo: Unis TV Samuel, 21 ans, de Sainte-Brigitte-de-Laval dans la Capitale-Nationale. Photo: Unis TV

Unis TV a connu un beau succès avec la saison initiale de sa téléréalité Cœur de trucker. La chaîne était si enthousiaste qu’elle a commandé à Attraction – qui produit également L’amour est dans le pré – une deuxième saison avant même le début de la diffusion de la première.

En attendant cette nouvelle saison en 10 épisodes de 60 minutes, on peut voir ou revoir la première gratuitement sur TV5Unis.