Voici les huit nouveaux visages de «L’Amour est dans le pré»

Alors que la douzième saison de L’Amour est dans le pré se prépare, on sait enfin qui sont les deux agricultrices et les six agriculteurs qui espèrent trouver le grand amour grâce à l’émission.

De ces huit candidat.e.s, seul.e.s cinq seront retenu.e.s pour participer à cette douzième saison présentée par Marie-Soleil Dion (qui succède à Katherine Levac) et rencontrer leurs prétendant.e.s. Les trois qui auront reçu le moins de demandes sérieuses devront se débrouiller autrement afin de rencontrer l’âme soeur.

Des profils variés

Établi.e.s un peu partout au Québec (Coaticook, Bromont ou Racine en Estrie à Saint-Gilles ou Honfleur dans Chaudière-Appalaches, en passant par la Montérégie, la Capitale-Nationale et le Centre-du-Québec), les huit coeurs à prendre présentent des profils variés, certains étant passionnés de danse en ligne, comme Réal (66 ans) et Charlie (28 ans), de hockey, comme Marc-Étienne (25 ans), ou de plein air, comme Émilie (25 ans) ou Benjamin (28 ans).

Si Charlie, le passionné de culture country et de performance western, n’est pas le premier candidat gay être en lice pour participer à l’émission, Sabrina, la benjamine du groupe à 24 ans, pourrait être la première candidate bisexuelle. En effet, la jeune femme qui s’apprête à prendre la relève de l’entreprise de production laitière familiale est ouverte à rencontrer aussi bien des prétendants que des prétendantes.

Théo, 51 ans, Racine (Estrie) – Ferme équestre et production forestière

Sabrina, 24 ans, Coaticook (Estrie) – Production laitière

Réal, 66 ans, Sainte-Élizabeth-de-Warwick (Centre-du-Québec) – Production bovine

Marc-Étienne, 25 ans, Honfleur (Chaudière-Appalaches) – Production laitière et acéricole

Étienne, 26 ans, Saint-Gilles (Chaudière-Appalaches) – Production laitière

Émilie, 25 ans, Pike River (Montérégie) – Culture maraîchère et production de veaux et de grandes cultures biologiques

Benjamin, 28 ans, Bromont (Estrie) – Production maraîchère et acéricole

Charlie, 28 ans, Neuville (Capitale-Nationale) – Ferme équestre

Tous leurs portraits vidéo sont déjà disponibles sur le site de Noovo. La production de l’émission invite tou.te.s les célibataires intéréssé.e.s à rencontrer l’un.e des candidat.e.s à le faire dès maintenant sur Noovo.ca.