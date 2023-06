Voici qui remplacera Katherine Levac à la barre de «L’amour est dans le pré»

C’est l’actrice et animatrice Marie-Soleil Dion qui prendra le flambeau de l’humoriste Katherine Levac à la barre de l’émission de téléréalité L’amour est dans le pré.

«Je suis probablement la plus grande fan de L’amour est dans le pré, et ce, depuis la première année», a déclaré Marie-Soleil Dion, qui a déjà animé On joue au docteur en 2019 et Ne jamais faire à la maison de 2018 à 2019.

Après trois saisons à accompagner les agriculteurs et agricultrices dans leur quête amoureuse, Katherine Levac a annoncé lundi qu’elle laissait sa place. «Vous connaissez mon amour sincère pour cette émission, mais il m’était devenu impossible de continuer à sillonner les fermes du Québec pour flatter des chats de granges aux yeux parfois infectés tout en conciliant ma vie familiale et ma tournée d’humoriste», a-t-elle écrit dans une publication sur les réseaux sociaux.

La 12e saison de L’Amour est dans le pré sera diffusée sur Noovo à l’hiver prochain.