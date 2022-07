Pour une véloroute dans l’axe Ouest du REM

LETTRE OUVERTE – En tant que maires des municipalités de Saint-Eustache, Deux-Montagnes ainsi que des arrondissements Saint-Laurent et Pierrefonds-Roxboro, nous pressons la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de profiter des retards dans la mise en service des branches Ouest du Réseau express métropolitain (REM) pour y intégrer un projet de véloroute.

À terme, cet aménagement cyclable permettrait de relier l’arrondissement de Saint-Laurent à la Ville de Deux-Montagnes en passant par l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro et la Ville de Laval ; un trajet totalisant une vingtaine de kilomètres. Ce projet est sur la table depuis 2016, il ne doit surtout pas être renvoyé aux calendes grecques.

Ça serait un pas de recul d’empêcher la réalisation du projet de véloroute au moment même où les villes travaillent main dans la main afin de développer des infrastructures de transports pour faciliter les déplacements entre l’île de Montréal et les couronnes. On n’a qu’à penser au Grand forum sur la mobilité qui s’est tenu le 30 mai dernier. En 2022, il faut impérativement planifier et coordonner les projets de transport actif entre les municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal.

Nos citoyennes et citoyens ont besoin d’alternatives de mobilité face aux problèmes de congestion. Favoriser le transport actif en intégrant un réseau cyclable sécuritaire nous apparaît une option intéressante pour accéder aux divers pôles d’emploi et désenclaver plusieurs secteurs.

Nous reconnaissons qu’il y a certains défis associés à une véloroute le long du tracé Ouest du REM de la Caisse de dépôt et placement du Québec, mais nous sommes prêts à collaborer avec cette dernière afin de trouver des solutions réalistes et sécuritaires afin que le projet voie le jour.

Signataires:

Alan DeSousa, maire de l’arrondissement de Saint-Laurent

Dimitrios Jim Beis, maire de l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro

Pierre Charon, maire de Saint-Eustache

Denis Martin, maire de Deux-Montagnes