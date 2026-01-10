Budget Montréal 2026 – À quoi s’attendre?

Soraya Martinez Ferrada va déposer son premier budget lundi. J’aurai l’œil sur 8 trucs.

Le budget… C’est un exercice annuel un peu plate mais Ô combien important pour garder un œil sur les élus. Surtout quand on vient tout juste de les élire.

Dans ce cas-ci, ça sera une occasion pour nous non seulement de nous assurer que la nouvelle mairesse respecte sa promesse de limiter les taxes au niveau de l’inflation, mais également de déceler quelques indices concernant les premiers pas qu’elle compte prendre pour concrétiser d’autres promesses.

Fak entre les coupures de postes, les pistes cyclables et les routes, voici ce sur quoi j’aurai l’œil lundi lors de la présentation du budget.

L’augmentation des taxes

Les coupures annoncées dans la fonction publique

Les 30 M$ promis pour les organismes qui oeuvrent en itinérance

Les promesses en matière de logement et d’accès à la propriété

Les pistes cyclables

La voie Camillien-Houde

Le bureau de la rue Notre-Dame

Le boulevard urbain pour désenclaver Pierrefonds-Ouest

