Le premier ministre Trudeau offre ses félicitations à Joe Biden et Kamala Harris

Le premier ministre canadien Justin Trudeau a offert ses félicitations à Joe Biden, le futur président des États-Unis.

Il a aussi félicité la prochaine vice-présidente, Kamala Harris.

Sur son compte Twitter, M. Trudeau rappelle que le Canada et les États-Unis «sont de proches amis, partenaires et alliés [et ont] une relation unique sur la scène internationale».

«J’ai vraiment hâte de poursuivre notre travail en ce sens, avec vous», a écrit M. Trudeau.

Les médias américains ont projeté samedi matin la victoire du ticket démocrate.

Le premier ministre du Québec François Legault a lui aussi envoyé ses félicitations au président-élu.

«Je félicite Joe Biden pour sa campagne et sa victoire aux présidentielles américaines. Je suis déterminé à travailler avec la nouvelle administration pour faire prospérer notre relation et pour devenir la batterie verte du nord-est de l’Amérique», a écrit M. Legault.

D’autres chefs fédéraux ont exprimé des sentiments semblables.

Le chef du Bloc québécois Yves-François Blanchet a fait part de sa satisfaction. «Bravo Président Joe Biden! Il serait naïf d’y voir la promesse de lendemains très faciles — surtout sans un premier ministre fort et respectueux du commerce québécois à Ottawa — mais c’est la fin de quatre années angoissantes et indignes du rôle des USA», a-t-il écrit sur son compte Tweeter.

S’exprimant dans un discours virtuel prononcé lors du Conseil général de la section Québec du NPD, Jagmeet Singh, était lui aussi heureux. «Cette victoire me donne espoir que le Canada pourra compter sur les États-Unis pour lutter contre la crise climatique et contre la COVID-19. Bravo Joe Biden et Kamala Harris», a-t-il déclaré.

La cheffe du Parti vert, Annamie Paul, a exprimé des sentiments semblables, disant aussi espérer «le début d’une nouvelle ère de coopération et de collaboration internationale». Elle a particulièrement salué l’arrivée de Kamala Harris à la vice-présidence.

La Presse Canadienne