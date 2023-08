QS salue le désengagement de la CDPQ avec Policity Ltd

Québec solidaire s’est réjoui par voie de communiqué à la décision imminente de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) de rompre ses liens financiers avec l’entreprise Policity Ltd. Cette dernière est en charge de l’Académie nationale de police d’Israël, critiquée pour certaines de ses méthodes d’enseignement, notamment liées à des pratiques répressives.

Des organisations de défense des droits de l’homme ont, par le passé, documenté des cas de torture et de traitements dégradants à l’encontre de prisonniers politiques palestiniens, incluant des enfants, dans cette académie. La CDPQ détient des actions majeures de l’entreprise Allied Universal, qui avait acquis en 2021 la société G4S. Cette dernière possédait, avant cette acquisition, 25% des actions de Policity Ltd.

La décision récente de G4S de vendre ses parts dans Policity Ltd est perçue par certains comme une victoire significative, attribuable en partie à la mobilisation citoyenne sur cette question sensible.

Selon le député Haroun Bouazzi, grâce à l’engagement de la société civile, l’argent des retraites des Québécois ne sera plus associé à Policity Ltd. Bouazzi a également rappelé qu’il avait proposé un projet de loi en mars visant à intégrer des critères environnementaux et sociaux dans les objectifs de la CDPQ, mettant en avant l’importance de garantir que les investissements de la Caisse soient en accord avec le droit international et les droits de l’homme.

En mai dernier, interrogé sur les liens financiers entre la CDPQ et Policity Ltd, en particulier sur les accusations de torture, le directeur de la CDPQ, Monsieur Emond, avait affirmé que la Caisse ne soutenait pas ce type d’activités.

Cette évolution dans les investissements de la CDPQ sera suivie de près, notamment pour évaluer les répercussions et les nouvelles orientations prises par l’institution.