Le Parti québécois réclame une loi antigaspillage

À la suite de la résolution de la COP15 visant la réduction des déchets alimentaires, les députés du Parti québécois (PQ) s’engagent à déposer une loi antigaspillage lors de la prochaine session parlementaire.

«De grandes chaînes jettent chaque année des produits neufs aux ordures, que ce soient des invendus alimentaires, des vêtements ou des produits commerciaux divers. Ce fléau a un coût environnemental majeur, en plus d’être moralement intolérable du point de vue social», explique Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia et porte-parole en matière d’agriculture.

Le PQ déplore le fait que les grandes entreprises d’ici ne sont soumises à aucune loi pour contrer le gaspillage. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole en matière d’environnement et de lutte aux changements climatiques, s’exclame qu’il est «tout à fait inacceptable de voir des entreprises comme Home Depot détruire impunément des tonnes de produits neufs et les mettre aux ordures. En matière de gaspillage, c’est la totale!»

L’un des objectifs du cadre mondial pour la biodiversité adopté lors de la COP15 est une réduction de 50% du gaspillage alimentaire. Pour Pascal Bérubé, il faut «contraindre les grandes chaînes de restaurants ou les épiceries à créer des partenariats stratégiques pour réduire significativement le gaspillage», notamment avec des banques alimentaires.