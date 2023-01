Météo: février nous réserve encore plus de neige

Si l’on en croit l’Almanach des fermiers, qui fournit chaque année des prévisions météorologiques à long terme depuis 1818, le mois de février nous réserve encore plus de neige cette année. Les prévisions météorologiques de cette formule mathématique et astronomique, depuis des siècles, annoncent beaucoup de neige encore le mois prochain.

En dépit que quelques nuages, les trois premiers jours du mois ne connaitront pas de précipitations. Toutefois un système dépressionnaire va s’abattre sur la province du 4 au 7 février. On parle de 30 à 60 cm de neige attendus à certains endroits, une neige qui sera accompagnée de fortes rafales. Les vents violents nous amèneront de la poudrerie également.

Un mélange de vent, avec des flocons, et des averses de neige plus importantes seront au rendez-vous entre le 8 et le 11 février selon les prévisions de l’Almanach.

Tempête mi-février

Après une courte apparition du soleil vers la mi-février, on devrait s’attendre à une grosse tempête en provenance de l’ouest. Elle apportera des quantités suffisantes de neige pouvant atteindre les 15 centimètres par endroit du 16 au 19 février 2023.

Pour ce qu’il s’agit de la Capitale nationale, elle devrait connaître du verglas et de la neige vers la fin du mois. Les prévisions de l’Almanach des fermiers sont basées sur une formule mathématique et astronomique qui a été établie par l’éditeur fondateur, David Young.