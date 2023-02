Québec veut protéger plus de milieux humides

Québec assouplit les critères de son Programme de restauration et de création de milieux humides et hydriques, en plus de hausser les fonds disponibles. Les plafonds des montants pour la création de projets passent donc de 25 000 $ à 75 000$, et, pour la réalisation de projets, le plafond passe de 1 M$ par projet à 3 M$.

«Cette version améliorée du programme vient bonifier et encourager la restauration et la création des milieux humides, ce qui sera bénéfique pour tous», soutient le ministre de l’Environnement, Benoit Charette.

Au total, une enveloppe de 113 M$ est disponible dans le cadre du programme via le Fonds de protection de l’environnement et du domaine hydrique de l’État. Les appels d’offres continueront jusqu’au 31 mars 2025 et pourront être déposés en continu, plutôt qu’à des périodes précises comme cela était le cas jusqu’à présent.

Depuis les premiers appels de projets en 2020, 807 767 $ ont été octroyés pour la création de projets, et 2 466 344 $ pour leur réalisation. Le programme de protection est une des obligations que fixait la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés, datant de 2017.

Les milieux humides sont importants pour l’état de l’eau, des sols et de la biodiversité.