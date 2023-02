Choc électrique entre Hydro-Québec et Montréal

Hydro-Québec prévient la métropole: passer trop rapidement du chauffage au gaz vers l’électrique empêcherait la société d’État de satisfaire à la demande. La Commission sur l’eau, l’environnement, le développement durable et les grands parcs de la Ville de Montréal veut cependant interdire le gaz naturel sauf en période de pointe.

L’utilisation du gaz naturel et de l’électricité – la biénergie – est usuellement composée de 30% d’énergie non renouvelable. La Commission voudrait, en plus de limiter son utilisation aux périodes de pointe, réduire cet apport énergétique à 15%.

«Sans la biénergie, ça ne fonctionne pas pour nous», explique Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, à Radio-Canada. La société d’État affirme qu’elle ne pourra pas suivre la demande, surtout lors de la pointe hivernale, avec son infrastructure actuelle.

Pour ajouter à cette pression sur le réseau, la Commission, en plus des villes de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Petit-Saguenay, Prévost et Saint-Cuthbert recommandent d’interdire le chauffage au gaz dans les nouvelles constructions.

Cette recommandation de la Commission fait partie du projet de la Ville visant à ce que les bâtiments montréalais deviennent carboneutres d’ici 2040.