Vins et plaisirs: trois vins et une recette pour célébrer le déconfinement !

Cette semaine, pour célébrer les premiers soupers sur la terrasse en famille ou entre amis, on vous propose une recette de nachos au fromage cheddar et au porc effiloché, ainsi que trois vins, des valeurs sûres, pour les accompagner. Que du plaisir en vue !

Fonte do Nico Castelao Peninsula de Setubal

Les vins portugais offrent souvent de bons rapports qualité-prix. Prenez celui-ci, avec son fruité généreux et sa texture souple : difficile de demander mieux ! Ayant subi une fermentation alcoolique en cuve inox, il conserve à merveille sa fraîcheur et son acidité. Un vin de cépage local (castelao) qui goûte les petits fruits sauvages, la tomate et les épices. Avec ses tanins légers, il fera un très bon passe-partout pour plusieurs plats. C’est un vin que l’on boit à la bonne franquette, par exemple avec une assiette de nachos comme celle de notre recette. Son côté acidulé épousera la tomate et ira à merveille avec le délicieux fromage fondu. Servir autour de 15 degrés.

Vin rouge, 750 ml

Portugal, Péninsule de Setúbal, 100 % castellan

Code SAQ : 12525120

Prix : 8,55 $

Navarro Lopez Laguna De La Nava Gran Reserva Valdepenas 2014

On change de registre cette fois, avec un vin qui a un peu plus d’étoffe, mais qui est aussi un bon passe-partout. En Espagne, un « Gran Reserva » signifie que le vin a séjourné au moins 24 mois en fûts de chêne et reposé 5 ans avant sa commercialisation. La cuvée gagne donc en complexité et arbore des notes davantage sur les fruits cuits, plutôt que frais. Ajoutons à cela des notes musquées, de cuir, de vanille et de caramel brûlé, et on a une bonne idée du profil aromatique et gustatif de ce vin. Imaginez alors la garniture de porc effiloché barbecue de nos nachos avec les saveurs de ce vin : un mariage parfait !

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Le Plateau (Meseta)

Code SAQ : 902965

Prix : 15,80 $

Bodegas Volver La Mancha 2018

On monte encore d’un cran avec une cuvée un peu plus corsée que les deux précédentes. Comment peut-on faire des accords avec le même plat sur trois profils de vins différents ? Cela dépend des ingrédients qui composent la recette. Ici, la variété des éléments (porc effiloché, sauce barbecue, fromage grillé, garnitures tomatées et pimentées) demande un vin plutôt polyvalent qui s’harmonisera à tout cela. Cette cuvée aux notes toastées ira justement à merveille avec le fromage grillé et la viande. Son fruité généreux (mélange de cassis et de griottes) fonctionne aussi très bien avec nos garnitures. Pour finir, provenant d’un seul vignoble de la Mancha, il ajoutera au caractère unique et savoureux de notre plat.

Vin rouge, 750 ml

Espagne, Le Plateau (Meseta)

Code SAQ : 11387327

Prix : 23,00 $

Nachos tout garnis

Préparation : 10 minutes / Cuisson : 15 minutes / Quantité : 2 portions

Ingrédients

125 ml (1/2 tasse) de salade de chou traditionnelle

150 g (5 oz) de croustilles tortillas

450 g (1 lb) de porc effiloché à la sauce barbecue, maison ou du commerce

250 ml (1 tasse) de maïs frais ou décongelé

1 piment jalapeno, finement tranché

250 ml (1 tasse) de fromage Amoroso, râpé

Garnitures

Feuilles de coriandre fraîche, ciselées

1 grosse tomate fraîche, coupée en dés

Sauce barbecue ou sauce piquante

Crème sure

Préparation

1. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Couvrir une plaque de cuisson de papier parchemin. 2. Égoutter la salade de chou pour en retirer le maximum de vinaigrette. 3. Sur la plaque préparée, répartir en couches successives la moitié des croustilles, du porc effiloché, de la salade de chou, du maïs, des rondelles de jalapeno et du fromage. Répéter l’opération avec le reste des ingrédients. 4. Cuire au four pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que les nachos soient chauds et que le fromage soit fondant. Parsemer de coriandre fraîche et de dés de tomate. Servir accompagné de sauce barbecue ou piquante et de crème sure.

Suggestion

Remplacez le porc effiloché par du poulet ou du bœuf effiloché.

