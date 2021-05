Vins et plaisirs: pour accompagner le homard

La belle saison est arrivée et, avec elle, celle du homard bat son plein ! Que boire avec ce royal crustacé ? On vous donne le choix de trois vins qui sauront agrémenter votre repas et créer des accords des plus délicieux.

Louis Latour Bourgogne Chardonnay

Le homard a une texture riche et charnue. Pour l’accord, on privilégiera donc des blancs raffinés avec une texture ample, comme des chardonnays, de préférence non boisés. Comme notre recette de la semaine comporte de l’ail, de l’échalote et de la vodka, il faut aussi un vin qui a des saveurs persistantes, comme ce bourgogne raffiné. Ses notes d’herbe fraîche se marieront harmonieusement à l’acidité de la tomate et aux saveurs de l’ail et de l’échalote. Le homard, la crème et les pâtes, pour leur part, trouveront un allié dans l’onctuosité de ce vin. Ajoutez à cela des notes de pêche, de fleurs, de vanille et de citron mûr, et vous obtenez une parfaite combinaison d’élégance et de fraîcheur !

Vin blanc, 750 ml

France, Bourgogne

Code SAQ : 55533

Prix : 19,40 $

Bonterra Chardonnay 2019

Un chardonnay de Californie assemblé avec une petite quantité de viognier, de muscat et de roussanne. Un mélange qui donne des notes complexes et gourmandes. C’est une maison que j’adore, car elle a pris depuis le début un virage bio. Contrairement à d’autres vins américains, celui-ci n’a pas fait beaucoup de bois. Il conserve donc son fruit éclatant. Des notes de poire, de zeste de citron et de crème brûlée le distinguent. Le peu de vin qui a fait de la barrique (10 %) suffit à lui conférer une touche de rondeur et des notes vanillées. Avec l’onctuosité du plat présenté cette semaine et le côté sucré du homard, de la sauce tomate et du sirop d’érable, on a ici un équilibre qui frôle la perfection !

Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 342436

Prix : 19,25 $

Grand Sud Merlot Rosé

Les accords homard et rosé sont souvent préconisés. Prenez par exemple ce vin, fait de merlot et doté d’une petite pointe de sucre résiduel : il siéra non seulement à la chair sucrée du homard, mais aussi à la sauce tomate. Son fruité gourmand, balancé par une fraîcheur et une acidité bien dosée, complétera à merveille le plat riche et onctueux de notre recette de la semaine. L’harmonie des couleurs entre le vin et le crustacé donne aussi une touche coquette à notre repas. Avec cet accord des plus estivaux, on peut s’imaginer facilement à une terrasse en bord de plage sur la Côte d’Azur, en train de déguster le meilleur de la mer et de la terre réuni… Un vin qui appelle les vacances !

Vin rosé, 1 L

France

Code SAQ : 13151457

Prix : 11,90 $

Penne Dedicato Romanoff au homard

Préparation : 15 minutes / Cuisson : 20 minutes / Quantité : 4 portions

Ingrédients

1 lb (500 g) de penne Dedicato Granoro

30 ml (2 c. à soupe) d’huile d’olive

2 gousses d’ail hachées

1 échalote française ciselée

60 ml (¼ tasse) de vin blanc

500 ml (2 tasses) de sauce tomate

5 ou 6 feuilles de basilic

5 ml (1 c. à thé) de sirop d’érable

5 ml (1 c. à thé) de sel

3 ml (½ c. à thé) de poivre noir moulu

5 ml (1 c. à thé) de piment broyé

375 ml (1 ½ tasse) de crème 35 %

125 ml (½ tasse) de fromage pecorino ou parmesan frais râpé, + pour le service

60 ml (¼ tasse) de ciboulette hachée

80 ml (⅓ tasse) de vodka

1 lb (500 g) de chair de homard coupée grossièrement

30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) d’huile d’olive Savoureuse

Préparation

1. Dans une grande casserole, cuire les pâtes al dente, selon les indications du fabricant. 2. Pendant ce temps, dans une casserole, chauffer l’huile et faire suer l’ail et l’échalote environ 1 minute. 3. Déglacer avec le vin blanc et cuire jusqu’à ce qu’il soit évaporé. 4. Ajouter la sauce tomate, le basilic, le sirop d’érable, le sel, le poivre et le piment. Porter à ébullition et cuire à feu doux 5 minutes ou jusqu’à l’obtention de la texture désirée. 5. Verser la crème. Laisser diminuer un peu la préparation, jusqu’à l’obtention d’une texture crémeuse et onctueuse. 6. Égoutter les pâtes et les ajouter à la sauce. Bien mélanger et retirer du feu. 7. Ajouter le fromage râpé et la moitié de la ciboulette. Mélanger jusqu’à ce que le fromage soit fondu. 8. Verser la vodka dans un petit bol et chauffer 30 secondes au micro-ondes. 9. Flamber la vodka et verser sur les pâtes. Mélanger pour que les saveurs s’amalgament. 10. Dans un bol, mélanger la chair de homard, l’huile d’olive Savoureuse et le reste de la ciboulette. 11. Déposer les pâtes dans des bols creux, garnir de homard et de fromage râpé, et servir.

