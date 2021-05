Vins et plaisirs: à la bonne franquette!

Le temps qui se réchauffe appelle à la convivialité. On a davantage envie de profiter de l’extérieur que de passer notre temps derrière les fourneaux. On vous propose donc une délicieuse recette de pizza vite faite, qu’on va accompagner de deux très bons vins rouges et qu’on va faire précéder d’un vin blanc à l’apéro !

J.M. Fonseca Albis Peninsula de Setubal

Un vin classique du Portugal à petit prix qui est franchement sympathique et rafraîchissant ! Avec le temps qui se réchauffe, on a envie de prendre l’apéro sur notre balcon. Quoi de mieux qu’un blanc vivifiant, avec une belle acidité, pour célébrer le soleil printanier ? Cet assemblage de moscatel de Sétubal (péninsule d’où provient le vin) et d’arinto (plus tranchant) est vraiment élégant. Le moscatel s’apparente un peu au muscat de France, mais en plus léger. Il amène le côté aromatique et fruité au vin. On est ici sur des notes de fruits blancs et de fleurs blanches. Sa bouche délicate et ses agréables parfums nous donnent envie de festoyer. Ouiiiii le beau temps s’installe enfin, et on trinque à son arrivée ! ?

Vin blanc, 750 ml

Portugal, Péninsule de Setúbal

Code SAQ : 319905

Prix : 11,85 $

Quinta da Serradinha Vinho Tinto 2017

Un voyage au Portugal par les saveurs, ça vous dit ? Et voici le bon véhicule pour en tirer le meilleur parti ! Cet assemblage de cépages locaux nous séduit par sa bouche gourmande et la complexité de ses arômes. En le dégustant, on s’imagine facilement attablé dans un cadre champêtre du nord de Lisbonne, d’où le vin provient, à déguster un repas convivial en bonne compagnie. C’est toute la chaleur et la générosité des Portugais qui constituent l’essence même de ce vin. Vous apprécierez aussi l’étendue de sa palette aromatique qui offre des notes autant épicées et musquées que florales. Son côté fruité et rond, avec des tanins plutôt fondus, accompagnera à merveille notre pizza à la roquette agrémentée d’une touche de sirop d’érable.

Vin rouge, 750 ml

Portugal, Lisboa

Code SAQ : 13286861

Prix : 26,20 $

B.IO Nero d’Avola Cabernet Sauvignon 2020

Un joli vin accessible que l’on prend plaisir à déguster avec des grillades ou encore avec une bonne pizza, comme celle dont nous vous présentons la recette cette semaine. Assemblage de nero d’Avola (un cépage typique de la Sicile) et de cabernet sauvignon, cette cuvée est vinifiée en cuve inox pour en extraire le maximum de fruits et de saveurs, et surtout garder intacte l’expression de son terroir. Ses notes de pruneau, de mûre et de violette s’affirment gaiement à chaque gorgée, laissant en bouche une agréable sensation veloutée et gourmande. On savourera avec plaisir le côté juteux et chaleureux de ce vin, qui démontre une belle acidité rafraîchissante. De plus, le vignoble pratique l’agriculture bio, un plus pour ce vin à bon prix.

Vin blanc, 750 ml

Italie, Sicile

Code SAQ : 13950515

Prix : 19,85 $

Pizza à la roquette et à l’érable

Préparation : 10 minutes / Cuisson : 20 minutes / Quantité : 4 portions

Ingrédients

4 tomates italiennes ou petites tomates fraîches, tranchées

tomates italiennes ou petites tomates fraîches, tranchées 2/3 tasse de vinaigre d’érable OU 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre

de vinaigre d’érable 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre de cidre 1/4 tasse de sirop d’érable (de préférence ambré pour son goût riche)

de sirop d’érable (de préférence ambré pour son goût riche) 4 pains plats ou pains pitas épais ou pains naans

pains plats ou pains pitas épais ou pains naans 4 c. à soupe ou plus, au goût, de pesto de basilic maison ou du commerce

ou plus, au goût, de pesto de basilic maison ou du commerce 2 mozzarellas fraîches d’environ 225 g (1/2 lb) chacune, tranchées

mozzarellas fraîches d’environ 225 g (1/2 lb) chacune, tranchées 1/4 tasse de parmesan, râpé

de parmesan, râpé Sel et poivre du moulin

2 tasses de jeunes pousses de roquette

Préparation

1. Déposer les tomates tranchées sur du papier absorbant 5 minutes pour retirer le surplus de liquide. 2. Dans une casserole, porter à ébullition le vinaigre d’érable ou le mélange de vinaigre de cidre et de sirop d’érable. Faire bouillir de 5 à 7 minutes ou jusqu’à ce que le liquide ait la consistance d’un sirop épais. Retirer du feu et verser dans un bol pour arrêter la cuisson. Réserver. 3. Préchauffer le four à 220 °C (425 °F). 4. Disposer les pains sur 2 plaques. Badigeonner de pesto, ajouter les tomates, la mozzarella et le parmesan, puis saler et poivrer au goût. 5. Cuire au four de 12 à 15 minutes. 6. Déposer les pizzas dans les assiettes et garnir avec la roquette et la réduction à l’érable.

