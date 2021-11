CompaSoins, un service d’aide à domicile qui vient à point!

Les familles québécoises ont besoin d’un second souffle! Avec le vieillissement de la population et l’essoufflement évident des proches aidants, les services d’aide à domicile sont de plus en plus prisés et deviennent une nécessité.

CompaSoins est un service de soins de santé et d’aide à domicile dont le but premier est d’alléger le fardeau des familles et des proches aidants. S’occuper des soins et besoins particuliers d’une personne en perte d’autonomie, une personne handicapée ou toute personne ayant besoin de services et d’aide temporaire peut s’avérer ardu, surtout pour des gens qui ont déjà une vie bien remplie.

Bien appuyé par une cohorte de professionnels de la santé disponible et vaccinée, ce nouveau service privé vient présenter une alternative bien pensée à l’offre déjà en place en s’adaptant aux besoins évolutifs de la population.

Ces services intégrés de soins de santé et d’infirmerie, d’entretien ménager ou d’accompagnement visent à conforter dans la dignité les personnes en perte d’autonomie, autant pour un service à long terme ou à court terme.

CompaSoins fait la différence !

Grâce à ses partenariats joliment ficelés, CompaSoins se démarque par son approche par forfaits. En jumelant les services de préparation de repas de la Docteure en nutrition Isabelle Huot, les produits d’aide à la mobilité de Médicus et les services d’analyse des Laboratoires Biron, CompaSoins peut présenter ses services combinés via des offres très complètes qui sauront répondre à tous les besoins.

De plus, des services complémentaires tels que la coiffure, la zoothérapie, le prélèvement sanguin et la location de matériel médical peuvent se greffer à l’offre déjà en place.

La clientèle visée

Que ce soit pour une personne en perte d’autonomie, pour un aîné en fin de vie, une jeune famille débordée par la naissance d’un poupon ou pour une personne handicapée, un professionnel bienveillant vous ouvre son cœur et offre ses compétences, avec…Compassion.

Via son formulaire facile à remplir, les services de CompaSoins peuvent être demandés directement par l’usager des services ou par un proche ayant la capacité d’agir à titre de tuteur légal.

Dès les premiers contacts, vous sentirez l’approche bienveillante des équipiers de CompaSoins qui ont à cœur le bien-être des familles en portant un œil attentif aux détails, créant un véritable sentiment de sécurité et de bienveillance.

Les services privés d’infirmerie et de support à domicile sont également offerts selon une offre tarifée à l’heure afin de répondre à des besoins très ponctuels de remplacement et sont éligibles aux crédits d’impôt pour maintien à domicile des aînés et des personnes en perte d’autonomie.

Pour en savoir plus, visitez le compasoins.ca

