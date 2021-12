À Montréal-Nord, on mise sur le français en affaires!

Le français en affaires, c’est gagnant! C’est pour cette raison que la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord (CCIMN) invite toutes les entreprises de moins de 50 employés situées sur son territoire à prendre part à un projet de valorisation et de responsabilisation de leur entreprise à l’égard de la langue française, et ce, tout à fait gratuitement!

Faire du français sa langue d’affaires a de nombreux avantages, dont attirer et fidéliser de nouvelles clientèles, accroître la rétention et le sentiment d’appartenance de son personnel, favoriser une meilleure compréhension des consignes et réduire le risque d’erreur et d’accident, ainsi que se donner les moyens de mieux comprendre les lois et ses responsabilités linguistiques.

Devant ces nombreux avantages, toutes les entreprises comprenant moins de 50 employés sont invitées à prendre part au programme MÉMO, mon assistant pour la francisation offert par l’Office québécois de la langue française.

D’abord, l’entreprise volontaire doit contacter la CCIMN. Cette dernière dressera un bilan des attentes de l’entreprise et s’assurera qu’elle respecte tous les critères pour être admise au programme. Par la suite, l’entreprise sera redirigée vers l’Office québécois de la langue française qui accompagnera et offrira tout le support nécessaire pour que l’entreprise participante atteigne son plein potentiel.

L’Office québécois de la langue française aidera à évaluer les façons de faire de l’entreprise et du personnel en matière linguistique tout en permettant de les améliorer. Comprendre les responsabilités de l’entreprise à l’égard de la Charte de la langue française, fixer des cibles réalistes à atteindre en matière de francisation, trouver les ressources adaptées à l’entreprise et à son secteur d’activité font aussi partie de l’accompagnement offert par l’Office québécois de la langue française afin d’aider les entreprises participantes à atteindre leurs cibles.

Les services entièrement gratuits du programme MÉMO, mon assistant pour la francisation peuvent comprendre entre autres une boîte à outils, qui rassemble en un seul clic des ressources permettant d’améliorer les pratiques linguistiques en affaires, des entretiens téléphoniques qui permettront de discuter de la situation linguistique propre à l’entreprise, de ses besoins et des solutions possibles, ainsi qu’un accompagnement personnalisé et en encadrement pour aller plus loin dans les démarches d’amélioration du français en affaires!

Installez de bonnes bases solides dans votre entreprise dès maintenant. Contactez la Chambre de commerce et d’industrie de Montréal-Nord pour davantage d’information sur le programme MÉMO, mon assistant pour la francisation.

