Des formations qui vous permettront de vous dépasser!

Votre situation professionnelle n’est pas à la hauteur de vos ambitions et vous avez soif d’apprendre? Que vous souhaitiez vous réorienter professionnellement ou simplement ajouter une corde à votre arc de compétences, il existe une panoplie de formations des plus utiles qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs, et ce, peu importe votre domaine d’expertise.

De la photographie au domaine de la santé, en passant par le métier d’esthéticienne à l’apprentissage d’une nouvelle langue, nous vous proposons quelques établissements de formation qui vous permettront de vous dépasser!

Goethe-Institut Montreal

Élargir ses horizons grâce à la culture allemande

Apprendre l’allemand, c’est ajouter une corde à votre arc! Quels que soient vos projets d’avenir, l’allemand vous ouvrira de nombreuses portes.

Le Goethe-Institut Montreal offre différentes options pour commencer ou bien continuer l’apprentissage de l’allemand. Étudiez de façon autonome et flexible sur sa plateforme d’apprentissage ou participez chaque semaine à des séances en direct en ligne ou bien en présentiel. Choisissez ce qui vous convient le mieux! Un.e professeur.e qualifié.e vous accompagnera en tout temps, peu importe le format auquel vous vous inscrivez.

En plus de promouvoir la connaissance de la langue allemande, le Goethe-Institut diffuse une image complète de l’Allemagne grâce aux informations sur la vie culturelle, sociale et politique du pays. Il y a 158 instituts dans 98 pays qui transmettent la culture, la langue et diffusent de l’information sur l’Allemagne. À Montréal depuis 60 ans!

Visitez le Goethe-Institut Montreal pour vous immerger dans la culture allemande, découvrir la bibliothèque, les programmes culturels et pour apprendre l’allemand. Si vous êtes assidu.e, vous pouvez même courir la chance de gagner une bourse et vous envoler en Allemagne.

Pour plus d’information, consultez le site Internet du Goethe-Institut !

Photographie Tous Azimuts

Offrez-vous une semaine de perfectionnement photo cet été!

Même après avoir suivi des cours de photo, ce n’est pas toujours évident de mettre ensemble les différents concepts qu’on a appris. On peut aussi vouloir sortir de sa zone de confort et essayer autre chose. Cet atelier vous donne l’occasion de prendre des photos accompagné d’un professionnel, mettant à contribution votre savoir et améliorant vos techniques. Très couru, il a lieu chaque année de la mi-juin à la fête du Travail.

D’une durée de 6 jours, du lundi au samedi, il permet de maîtriser les différents aspects de la photographie dans une atmosphère de vacances, tout profitant de la magnifique lumière de fin de journée. Chaque jour, on commente les photos prises la veille et vous amène prendre de nouvelles photos à un endroit différent.

Les endroits visités changent chaque année, car beaucoup de personnes reviennent. Les endroits suivants sont au programme cet été :

L’Église ressuscitée et sa fournaise photogénique

Esthétique et action au skatepark sous le viaduc Rosemont-Van Horne

La ferme du Cap-Saint-Jacques

Sur les traces de M’entends-tu?

L’équipe est actuellement en repérage pour déterminer le 5e endroit visité.

Pour plus d’information, consultez le photographie-tous-azimuts.com !

ÉTS Formation

Gérer ses priorités, ça s’apprend!

Être dépassé·e par sa liste de tâches est loin d’être un sentiment agréable, particulièrement quand il fait partie du quotidien.

Afin de développer une meilleure gestion de vos priorités et de renforcer votre efficience, l’équipe d’ÉTS Formation vous suggère de suivre sa formation Gestion des priorités : les pratiques gagnantes, qui se tiendra dans ses locaux à Montréal le vendredi 22 avril prochain. Cette formation vous permettra de mettre en pratique différents concepts et modèles de gestion des priorités pour mieux organiser vos activités au travail et vous sentir d’attaque, peu importe ce qui s’ajoute à votre liste.

Des formations utiles, concrètes, interactives et applicables au quotidien, des locaux modernes et lumineux en plein cœur du campus vivant de l’École de technologie supérieure, c’est ce qui vous attend chez ÉTS Formation. De la gestion d’actifs aux compétences humaines, vous y trouverez la formation pour répondre à vos besoins de perfectionnement.

D’ailleurs, les lecteurs de Métro peuvent profiter d’un rabais de 10 % sur l’ensemble des formations publiques d’ÉTS Formation d’une durée de 1 à 6 jours. Certaines exceptions s’appliquent. Jusqu’au 9 mars 2022, utilisez le code MÉTRO22 lors de votre inscription pour en bénéficier.

Trouvez la formation qui vous convient au etsformation.ca!

Centre de Formation Professionnelle Charlotte-Tassé

Faites carrière dans le secteur de la santé ou des bâtiments et travaux publics

Reconnu pour son ardeur et son sens de l’innovation, le Centre de Formation Professionnelle Charlotte-Tassé forme des étudiants qui désirent faire carrière dans le secteur de la santé ou celui des bâtiments et travaux publics.

Si vous êtes à la recherche d’une formation prometteuse qui permet un accord travail-famille, vous offre des stages et vous donne accès à des professionnels expérimentés, le Centre de Formation Professionnelle Charlotte-Tassé est pour vous. L’équipe a vraiment à cœur la réussite de ses étudiants et les accompagne dans leur cheminement académique afin qu’ils atteignent leur plein potentiel. De plus, plusieurs types de bourses sont offerts dans les programmes et des contrats de travail sont souvent offerts dès la graduation.

Que vous aspiriez à travailler dans un centre hospitalier, une clinique médicale, un CHSLD, un centre de réhabilitation ou dans une agence privée, vous trouverez le programme qui correspond à vos attentes dans ce centre de formation professionnelle, situé sur la Rive-Sud de Montréal!

Découvrez tous les programmes au charlotte-tasse.ca !

Académie Edith Serei

Former les esthéticiennes de demain

Créée en 1958 par madame Edith Serei, pionnière dans le domaine de l’esthétique, l’Académie Edith Serei forme les esthéticiennes de demain depuis plus de 60 ans.

Elle offre des formations à la fine pointe en soins de la peau, manucure, maquillage, photo-épilation, photorajeunissement, électrolyse, microneedling, microdermabrasion, épilation et esthétique avancée. Plusieurs cours sont offerts en ligne et/ou en présentiel soit à Montréal ou dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Les diplômés de l’Académie Edith Serei sont très prisés dans l’industrie de l’esthétique.

Edith Serei, c’est également une gamme de produits de soins de la peau développée par l’équipe d’expert(e)s d’Edith Serei. Tous les produits sont soigneusement fabriqués au Québec ou en France et sont disponibles en boutique ou en ligne sur edithserei.com.

Pour en savoir plus, rendez-vous au edithserei.com !

École Hôtelière de la Montérégie

Pour les passionnés de l’alimentation

Installée dans un bâtiment neuf et à la fine pointe de la technologie, l’École Hôtelière de la Montérégie a comme mission de fournir des programmes de formation professionnelle de haut standard. Reconnue pour la qualité de ses cours ainsi que pour l’expertise de ses enseignants, l’ÉHM offre à ses étudiants une grande variété de services favorisant leur réussite sur le marché du travail.

Plusieurs programmes sont présentement offerts, dont :

DEP (Cuisine, Pâtisserie, Boucherie de détail, Boulangerie, Service de la restauration).

ASP (Cuisine du marché, Pâtisserie de restauration contemporaine, Sommellerie, Lancement d’entreprise dans le secteur de l’alimentation).

Si vous êtes passionné(e) par le monde de l’alimentation, l’ÉHM est certainement l’école qu’il vous faut pour faire carrière dans ce domaine.

Découvrez toutes les formations offertes au ehmonteregie.ca !

Formétal

L’insertion socioprofessionnelle par les métiers du métal

Formétal, la seule école-usine pour l’insertion socioprofessionnelle des adultes par les métiers du métal! Avec une formation payée 506 $ chaque semaine pendant six mois pour développer vos compétences techniques et vos aptitudes à l’emploi, elle offre d’excellentes perspectives d’emplois – avec des salaires débutant à 17 $ l’heure – dans des domaines tels que :

Tôlerie de précision (opération de machines diverses, assemblage de produits finis, aide-opérateur à la découpe au laser, journalier de production).

Soudage (GMAW, initiation GTAW, soudage résistance par points, finition de pièces, préparation de pièces).

Peinture électrostatique (accrochage/décrochage de pièces, peinture au pistolet chargé d’électricité statique, préparation des produits pour expédition).

Venez vivre une expérience positive; une équipe de passionnés vous attend!

Pour plus d’information, contactez Formétal par téléphone au 514 939-2510, poste 23, ou en écrivant au emploi@formetal.qc.ca. Appliquez dès maintenant au formetal.qc.ca.

CÉGEP – Formation continue et formation aux entreprises

Pour rester performant dans un environnement en constante évolution

Au Québec, en formation continue pour les adultes et formation aux entreprises, vous pouvez compter sur 48 cégeps partout sur le territoire. Ces établissements publics offrent une panoplie de formations et services à coûts modiques, voire parfois subventionnés.

Si vous choisissez une formation qui mène à un diplôme reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur, soit une AEC ou un DEC, ce sont plus de 400 programmes courts ou intensifs, dans plus de 20 secteurs d’activités correspondant aux besoins du marché du travail, qui s’offrent à vous. Vous pouvez peut-être même obtenir un diplôme à travers une démarche de reconnaissance des acquis et compétences (RAC), une solution pour intégrer rapidement un emploi ou décrocher une promotion!

Les cégeps donnent aussi des formations à la carte, même, sur mesure! D’ailleurs, pour mieux répondre de manière souple et personnalisée aux besoins de rehaussement et de requalification, des formations menant à des « certifications collégiales » seront désormais offertes. Combinées à une évaluation qui atteste auprès de votre employeur actuel ou futur de l’acquisition de nouvelles compétences, ces formations sont reconnues sur le marché du travail, ce qui n’est pas le cas des formations couronnées…par un simple jeton de présence! Surveillez bien les sites des cégeps pour saisir les nouvelles opportunités menant à des certifications collégiales dès 2022!

Découvrez toutes les formations offertes aux adultes sur CÉGEP – formation continue.

Pour les entreprises, rendez-vous au CÉGEP – formation aux entreprises.

Centre de Formation Professionnelle Pierre-Dupuy

Pour des programmes d’excellence

Situé à Longueuil, le CFP Pierre-Dupuy offre des formations de qualité qui permettent d’intégrer rapidement le marché du travail dans le domaine qui vous intéresse. Cet établissement a le souci de bâtir des cours à la hauteur des exigences du marché du travail, et ce, avec la collaboration d’enseignants compétents, passionnés et disponibles pour les élèves. Les installations à la fine pointe de la technologie ainsi que les stages en milieu de travail permettent de développer vos compétences dans des contextes réels.

Le Centre de Formation Professionnelle Pierre-Dupuy vous offre des programmes d’excellence dans 9 secteurs d’activité distincts :

Administration, commerce et informatique;

Alimentation et tourisme;

Arts;

Bâtiment et travaux publics;

Communication et documentation;

Électrotechnique;

Fabrication mécanique;

Métallurgie;

Soins esthétiques.

Si vous êtes à la recherche d’un programme formateur qui vous permet un bel équilibre entre le travail et les études, c’est à Pierre-Dupuy qu’il faut aller!

Découvrez toutes les formations offertes au pierredupuy.qc.ca !

Les Écoles Créatives

Formations spécialisées en animation 3D/2D, photographie, design graphique/web, illustration et Mise à Niveau artistique (MANA)!

C’est dans le magnifique bâtiment de l’ExCentris, proche du quartier des spectacles à Montréal, que les Écoles Créatives accueillent chaque jour les étudiant·e·s désirant se professionnaliser dans des métiers artistiques. Le groupe comprend l’ESMA Montréal (Animation 3D), le Collège Salette (Illustration Publicitaire, Design Graphique, Design Web), le Collège Marsan (Photographie professionnelle) et l’École Pivaut (Animation 2D).

Pour les étudiant·e·s finissant le secondaire 5 et souhaitant se diriger vers les métiers de l’animation 2D/3D, illustration ou design graphique sans passer par le Cégep, nous proposons une année de Mise à niveau artistique (MANA) débutant en automne 2022. Durant cette courte formation, les étudiant·e·s pourront développer leurs compétences en dessin traditionnel au niveau de l’anatomie, des couleurs, des perspectives et de la créativité.

Profitez de notre Journée portes ouvertes le 19 mars de 12h à 17h pour découvrir nos locaux, notre studio photo, nos salles de classes et de cinéma et discuter avec les enseignant·e·s et membres de l’administration ! Nous proposons également une formule « d’étudiant·e d’un jour », où vous aurez la possibilité de participer aux cours de votre choix l’espace d’une journée !

©

Crédits images (sens horaire, débutant au coin supérieur gauche)

Image 1 : Louise Robin, Joseph Elie, Duane Loutondadio, Benjamin Hugon, Raphaël Jean et Assem Madi

Image 2 : Kim Chevalier

Image 3 : Winnie Leung

Image 4 : Marianne Sinclaire, Amy Mathurin et Béatrice Desmarais

Image 5 : Amy Mathuryin, Raphaëlle Solis-Martineau, Chantal Piché, Claudia Vieyra, Geneviève Guilbault, Catherine Valois, Laurie Aubut, Marie Labrie-Tarte, Justine FB et Angie Dupuis

Découvrez toutes les formations offertes sur ecole-pivaut.ca !

Investir en soi et élargir ses horizons en optant pour une – ou plusieurs! – des nombreuses formations qui s’offrent à vous peut mener à un nouvel emploi, ou encore vous permettre de vous démarquer tout en perfectionnant vos méthodes.

Peu importe, le résultat ne peut en être que positif : vous en ressortirez gagnant à tout coup!

Alors, on s’inscrit?

