Trois looks à petits prix signés Renaissance

Le déconfinement bat son plein, le printemps est à nos portes, bref, on dirait que tous les espoirs renaissent! De quoi avoir envie d’ajouter quelques looks à sa garde-robe… Alors pourquoi ne pas faire d’une pierre trois coups avec Renaissance : payer moins cher, dénicher des pièces uniques et participer à l’économie circulaire!

Lolitta Dandoy S’il y a quelqu’un qui connaît bien le seconde main, c’est Lolitta! La journaliste et chroniqueuse mode magasine en friperie depuis 25 ans, et réussit toujours à trouver des looks incroyables à mini mini prix! Elle nous a déniché trois looks chez Renaissance pour un retour (progressif) au travail! Instagram : @LolittaDandoy

Le look 5@7 Robe : 28,75$

Escarpins : 9$

Sac : 6$ Total : 43,75$

Le look télétravail Blouse noire : 7$

Cache-coeur N&B : 7$

Pantalon jogging : 8$

Pantoufles (neuves) : 4,75$ Total : 26,75$

Le look retour au bureau Blouse imprimée : 8,75$

Veston (neuf) : 14,75$

Pantalon (neuf) : 12,75$

Sac à dos : 8$

Escarpins : 9$ Total : 53,25 $

Créée en 1994, Renaissance est une organisation québécoise à but non lucratif qui a pour mission de faciliter l’insertion socioprofessionnelle de personnes éprouvant de la difficulté à intégrer le marché du travail, tout en suscitant l’engagement de chacun à poser des gestes concrets pour préserver l’environnement.

Donner et acheter chez Renaissance, c’est aider à changer la vie de milliers de personnes chaque année et poser un geste écologique grâce au détournement des sites d’enfouissements de millions de kilos de vêtements et d’articles ménagers.

Pour découvrir plus de styles à mini prix et sans taxes, visitez les friperies et boutiques Renaissance!

Explorez est un contenu publicitaire produit par ou pour des annonceurs.