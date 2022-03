Vins et plaisirs: faire le plein d’énergie et de réconfort

Un sauvignon blanc c’est bon, quelle que soit la saison ! On aime généralement ce type de vin pour sa fraîcheur, son côté tranchant, ses notes d’agrumes qui vont à merveille avec les poissons et fruits de mer. Je qualifierais celui-ci d’un peu plus hivernal que ses autres confrères, en raison de son côté plus rond, sa texture un peu huileuse et sa persistance en bouche. On s’éloigne un peu du sauvignon de Nouvelle-Zélande avec ses notes exubérantes et son envolée gustative menant vers des notes exotiques. Non, là c’est plus sérieux, plus en retenue, moins acide, plus balancé, plus étoffé. On connaît bien la Californie pour ses chardonnays boisés, on découvre maintenant ce sauvignon qui n’a pas touché au bois. Le fruit est donc intact, pur, éclatant. Joël Gott était un petit producteur de Californie qui a vendu son affaire à un groupe important nommé Trinchero. Ils ont su garder le style élégant de ce vin qui se démarque par ses notes de melon de miel, de citron, de pamplemousse, de pêche, de pomme verte et de fleurs blanches et se terminant sur des saveurs herbacées. Parfait aussi pour vos plats de pâtes en sauce blanche.

Vin blanc, 750 ml

États-Unis, Californie

Code SAQ : 13467873

Prix : 20,25 $