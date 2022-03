Objectif Emploi: pour une carrière à votre image

Que vous soyez un nouvel arrivant en recherche d’emploi ou que vous rêviez de lancer votre propre entreprise, Objectif Emploi peut vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs!

Présent depuis 1993 dans le paysage montréalais, l’OBNL se spécialisant dans l’accompagnement en recherche d’emploi, en service d’orientation et en formations professionnelles offre différents services en développement de carrière adaptés aux besoins de chacun.

Aide aux nouveaux arrivants

Vous êtes arrivé(e) au Québec il y a moins de cinq ans, résidez sur l’île de Montréal, avez un statut de résident permanent, de citoyen canadien ou de réfugié accepté, ou encore possédez un permis de travail ouvert, un PVT ou un permis post-diplôme? Bonne nouvelle : vous êtes admissible au programme d’aide pour la recherche en emploi des nouveaux arrivants d’Objectif Emploi!

En accompagnant les nouveaux arrivants à intégrer la société québécoise et le marché du travail avec succès, ce programme vous aide non seulement à trouver un emploi, mais aussi à bien vous intégrer dans un domaine qualifié qui correspond à vos intérêts et compétences.

« Si une personne nouvellement arrivée au Québec recherche un emploi, on va lui donner les meilleurs outils possibles pour qu’elle ait une candidature solide et puisse se démarquer auprès des employeurs. On fait également partie des rares à produire des CV vidéo. Là aussi, on participe à offrir une candidature numérique dynamique. » Yoan Béraud, chargé de projets et des communications chez Objectif Emploi

Nathalie Daffos, Coach en emploi

Offert gratuitement en présentiel comme en virtuel, le programme propose les éléments suivants :

Adaptation du CV aux exigences des employeurs du Québec;

Rédaction de lettres de présentation et de remerciements;

Contact avec les employeurs;

Exploration du marché du travail québécois;

Préparation aux entrevues d’Embauche;

Création/optimisation de votre profil LinkedIn;

Création du CV vidéo;

Service d’orientation;

Bilan de compétences;

Validation du choix professionnel;

Information scolaire et professionnelle.

Formation dédiée aux entrepreneurs en devenir

Un autre service qu’offre Objectif Emploi consiste en la formation 100 % en ligne Lancement d’une entreprise, donnée en partenariat avec l’EMICA et le Centre de services scolaire de Montréal. Gratuite et d’une durée de 18 semaines (330 heures de cours), elle s’adresse aux personnes qui ont une idée, vague ou précise, d’entreprise qu’elles aimeraient concrétiser et passe en revue les étapes indispensables pour se lancer en affaires, notamment:

Apprendre à définir et présenter votre projet;

Réaliser votre étude de marché;

Définir votre plan stratégique de marketing et de vente;

Planifier vos ressources (matérielles et physiques);

Réaliser votre plan d’affaires.

En plus de vous rapprocher de votre rêve d’entrepreneuriat, cette formation donne une ASP (Attestation de Spécialisation Professionnelle) et vient avec la possibilité de recevoir jusqu’à 1 200 $ par mois de prêts et bourses. À ce jour, ce sont plus de 120 entreprises qui ont été créées par l’organisme.

Accompagnement et maintien en emploi

Objectif Emploi a pour mission de vous accompagner dans votre diversité et de vous aider à vous intégrer et à maintenir votre emploi.

Avec un taux de placement de plus de 88 % et plus de 28 années d’opération dans le milieu du développement de carrière, l’OBNL est un véritable tremplin vers le succès en affaires. En tant qu’entreprise d’employabilité, il prône des valeurs telles que l’entraide, la diversité, l’intégration, le bien-être, l’intégrité, la communication, l’esprit d’équipe et l’écoute.

Pour en savoir plus quant aux différents services et programmes offerts par Objectif Emploi ainsi qu’aux différents critères d’admissibilité, ou encore pour parler à un conseiller, consultez le site objectifemploi.ca ou appelez au 514 381-1171.

Il est à noter que l’organisme change d’adresse à la mi-avril, passant du 1900, rue Sauvé Est, vers le 35, rue Port-Royal Est, Montréal.

